Їдемо на море з дитиною: топ-3 лайфхаки від Олени Шоптенко

Хореограф поділилась корисними порадми для подорожі з малюками

На море з дітьми – це завжди вир емоцій та клопоту. Підготуйтесь до подорожі заздалегідь. Тоді зможете нею насолодитись сповна. За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) хореограф Олена Шоптенко розповіла, як вперше відпочивала з сином на морі. А ще поділилась корисними лайфхаками для подорожей з дітьми.

– Радію, що цього року мій син побачив море, – розповідає хореограф. – Вважаю, що зараз у нього ідеальний вік для подорожей. Вже не треба брати багато речей по догляду та харчуванню. Тому ділюсь лайфхаками, які обов’язково вам стануть у пригоді під час відпочинку з малюком.

1. Дитячі засоби гігієни

– Шампунь, мило, крем, засоби від засмаги, – розповідає Олена. – До речі, щоб всі креми зайняли якомога менше місця у валізі, я завжди їх переливаю у меншу тару. Ну і звісно, не забуваєте за антибактеріальні засоби та антисептики.

2. Комбінезон

– Раджу взяти два комплекти для плавання, – каже хореограф. – Я обрала для сина закриті комбінезони. В них зручно плавати, а ще захищають тіло від засмаги.

3. Головний убір

– Задоволена кепкою із широкими бортиками, – розповідає Олена. – Вона повністю закриває від сонця шию та плечі. Власне, ті місця, які найшвидше згорають на сонці.

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