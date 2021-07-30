Програма Новий канал на тиждень з 26 липня по 1 серпня 2021

Програма Нового каналу на тиждень з 26 липня по 1 серпня 2021 – уже на сайті! Швидше зберігай сторінку в закладки, щоб не пропустити улюблені проекти та фільми. А їх, повір, буде дуже багато! ТВ-програма на Новому каналі на наступний тиждень обіцяє більше десятка крутих фільмів і цікавих захоплюючих шоу за участю топових зірок. Не пропусти!

Програма Нового каналу на тиждень з 26 липня по 1 серпня 2021

Програма Нового каналу на понеділок – 26 липня 2021

9:15 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

17:00 – телесеріал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – серіал Нового каналу. За сюежтом, мрійник-бізнесмен Макс (Костянтин Войтенко) разом із дружиною, столичною фіфою Машею (Галина Безрук), переїхали з Києва в село Сеньківка. Макс купив страусину ферму і займається її розвитком. А Маша тільки і чекає приводу повернутися в столицю. Молодій парі допомагають сусіди – Василь (Назар Задніпровський) і його дружина Люба (Віталіна Біблів). Але добрими справами вимощена дорога до форс-мажорів. Адже одні й ті ж ситуації селяни і городяни сприймають по-різному. Це провокує купу непорозумінь, комічних ситуацій і щільніше закручує сюжет.

21:00 – фільм «Дівчина з Джерсі»

«Дівчина з Джерсі» – американська комедійна драма з Беном Аффлеком, Ракелєм Кастро та Лів Тайлер у головних ролях. За сюжетом, на різдвяній вечірці Оллі Трінке знайомиться з красунею Гертрудою, одружується з нею і готується стати батьком. Однак його щастя триває недовго – молода дружина вмирає при пологах, залишаючи йому дочку. Втративши роботу, Оллі переїжджає в передмістя до свого батька, де через деякий час знайомиться з милою дівчиною Майєю.

23:10 – фільм «З 13 в 30»

«З 13 в 30» – американська фантастична камедія 2004 року х Дженніфер Гарнер у головній ролі. За сюжетом, мрії героїні Дженні про доросле життя раптово здійснилися. Дженні лягла спати 13-річною дівчинкою, а прокинулася 30-річною жінкою. Проблема в тому, що змінилося лише її тіло, всередині ж вона залишилася підлітком.

Програма Нового каналу на вівторок – 27 липня 2021

1:10 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.

9:30 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

13:00 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

21:00 – фільм «Великий татко»

«Великий татко» – американська кінокомедія 1999 року з Адамом Сендлером у головній ролі. Сюжет: якби діти могли вибирати собі батьків, всі малюки попросили б, щоб тридцятирічний Санні був їх татом. Адже він дозволяє робити абсолютно все: є кетчупу вдосталь, плюватися, де хочеш, ходити по вулиці в ластах, що не спати, не мити руки і не прибирати ліжко. Коли людина, яка сам так і не зумів подорослішати, додатково усиновляє маленького хлопчика, народжується сама кумедна сім’я, маленький цирк, де на арені виступає великий тато.

Програма Нового каналу на середу – 28 июля 2021

9:20 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

12:50 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

14:50 – фільм «Дівчина з Джерсі»

«Дівчина з Джерсі» – американська комедійна драма з Беном Аффлеком, Ракелєм Кастро та Лів Тайлер у головних ролях. За сюжетом, на різдвяній вечірці Оллі Трінке знайомиться з красунею Гертрудою, одружується з нею і готується стати батьком. Однак його щастя триває недовго – молода дружина вмирає при пологах, залишаючи йому дочку. Втративши роботу, Оллі переїжджає в передмістя до свого батька, де через деякий час знайомиться з милою дівчиною Майєю.

19:00 – ігрове шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптований Новим каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпанії «Talpa». Над створенням проекту працює Творче об’єднання Олени Антонової («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперІнтуїція»). Правила проекту прості: жіноча та чоловіча команди гравців під керівництвом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають бали та з’ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчатка? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.

Програма Нового каналу на четвер – 29 липня 2021

0:55 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.

13:00 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

14:50 – фільм «З 13 в 30»

«З 13 в 30» – американська фантастична камедія 2004 року х Дженніфер Гарнер у головній ролі. За сюжетом, мрії героїні Дженні про доросле життя раптово здійснилися. Дженні лягла спати 13-річною дівчинкою, а прокинулася 30-річною жінкою. Проблема в тому, що змінилося лише її тіло, всередині ж вона залишилася підлітком.

17:00 – телесеріал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – серіал Нового каналу. За сюежтом, мрійник-бізнесмен Макс (Костянтин Войтенко) разом із дружиною, столичною фіфою Машею (Галина Безрук), переїхали з Києва в село Сеньківка. Макс купив страусину ферму і займається її розвитком. А Маша тільки і чекає приводу повернутися в столицю. Молодій парі допомагають сусіди – Василь (Назар Задніпровський) і його дружина Люба (Віталіна Біблів). Але добрими справами вимощена дорога до форс-мажорів. Адже одні й ті ж ситуації селяни і городяни сприймають по-різному. Це провокує купу непорозумінь, комічних ситуацій і щільніше закручує сюжет.

21:00 – фільм «Все або нічого»

«Все або нічого» – американський комедійний фільм 2005 року з Адамом Сенделером у головній ролі. За сюжетом, професійний футболіст, колишній гравець Національної Футбольної Ліги Пол Кру потрапляє до в’язниці за водіння автомобіля в нетверезому стані. Начальник в’язниці Хейзен, що задумав організувати футбольний матч між охоронцями і ув’язненими, пропонує Полу зібрати свою команду. При цьому він обіцяє скоротити футболістові термін, якщо перемогу отримають охоронці.

Програма Нового каналу на п’ятницю – 30 липня 2021

1:00 – фільм «Лукас»

«Лукас» – американський драматичний бойовик 2018 року. За сюжетом, для того щоб забезпечити собі і восьмирічній доньці нормальне життя, Лукасу доводиться працювати викидайлом в нічному клубі. Вдень він люблячий батько, а вночі – пильний і жорсткий охоронець. Одного разу Лукас бере участь у бійці, через яку опиняється за гратами. Його дочка потрапляє під опіку соціальних служб, і в подальшому її чекає дитячий будинок або прийомна сім’я. Поліцейські дізнаються про неабиякі здібності чоловіка, тому в обмін на свободу і право виховувати дочку, вони пропонують йому стать учасником злочинної організації. Недовго думаючи, Лукас приймає пропозицію…

9:15 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

16:55 – фільм «Канікули»

«Канікули» – американський пригодницький комедійний фільм, який вийшов на екрани в 2015 році. За сюжетом, Расті Грізвольд хоче згуртувати родину спільною поїздкою в тематичний парк Світ Уоллі – улюблене місце американських сімей з атракціонами. Проблема в тому, що заради цього потрібно перетнути всю країну, але наш герой все спланував. І ось, Рости, його дружина Деббі й двоє маленьких бешкетників відправляються в важливу подорож, спрямовану на зміцнення сімейних зв’язків. Але чим більше їх автомобіль віддаляється від дому, тим більше проблемних ситуацій виникає у дорозі. Чи зупинить це зразкового сім’янина на шляху відпочинку, який він хотів подарувати своїм близьким?

23:10 – фільм «Кровний батько»

«Кровний батько» – американський фільм, який розповідає про старика Джона Лінка. Він – ветеран війни, який недавно вийшов з в’язниці та на старості років нарешті усвідомив всі помилки, допущені в молодості, і вирішив стати порядною людиною. Все ще перебуваючи під чуйним наглядом поліції, колишній кримінальник живе тепер в невеликому трейлерному містечку, де заробляє на життя, відкривши приватний салон тату. У день свого народження наш герой отримує несподіваний «подарунок»: Джону дзвонить його дочка Лідія, раптово зникла в чотирнадцятирічному віці, після чого нещасний батько нічого не чув про її подальшу долю. Ось тільки замість теплих слів і привітань старий чує переляканий голос дочки, яка благає якомога швидше допомогти, в іншому випадку її просто вб’ють.

Програма Нового каналу на суботу – 31 липня 2021

1:00 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни»

«Орел&Решка. Земляни» – новий сезон легендарного проекту про подорожі «Орел&Решка». За десять років свого існування шоу показало глядачам практично всю планету – популярні та не дуже пам’ятки, справжні чудеса світу, пекельні та райські місця. Але в новому сезоні мандрівники зроблять акцент на людях: звідси й назва – «Земляни».

11:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу»

«Орел&.Решка. Чудеса світу» – сезон найбільш незвіданих чудес нашої планети легендарної програми про подорожі. Місця, які покажуть тобі Антон Зайцев і Василіса Фролова, ведучі тревел-проекту, не зазначені в туристичних буклетах і путівниках. Але вони точно варті того, щоб про них дізналися!

16:10 – фільм «Все або нічого»

«Все або нічого» – американський комедійний фільм 2005 року з Адамом Сенделером у головній ролі. За сюжетом, професійний футболіст, колишній гравець Національної Футбольної Ліги Пол Кру потрапляє до в’язниці за водіння автомобіля в нетверезому стані. Начальник в’язниці Хейзен, що задумав організувати футбольний матч між охоронцями і ув’язненими, пропонує Полу зібрати свою команду. При цьому він обіцяє скоротити футболістові термін, якщо перемогу отримають охоронці.

Програма Нового каналу на неділю – 1 серпня 2021

8:20 – фільм «Великий татко»

«Великий татко» – американська кінокомедія 1999 року з Адамом Сендлером у головній ролі. Сюжет: якби діти могли вибирати собі батьків, всі малюки попросили б, щоб тридцятирічний Санні був їх татом. Адже він дозволяє робити абсолютно все: є кетчупу вдосталь, плюватися, де хочеш, ходити по вулиці в ластах, що не спати, не мити руки і не прибирати ліжко. Коли людина, яка сам так і не зумів подорослішати, додатково усиновляє маленького хлопчика, народжується сама кумедна сім’я, маленький цирк, де на арені виступає великий тато.

23:00 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.