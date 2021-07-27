8 причин поринути у відрив на White Nights Festival. Africa

Один із найбільш фантазійних фестивалів електронної музики White Nights 13 і 14 серпня буде присвячений найзагадковішому континенту. Після містичного Тулума ми зануримося у світ дивовижної та контрастної Африки. Чому відрив на White Nights Festival. Africa обов’язковий цього літа? Зараз розкладемо все по поличках.

White Nights Festival. Africa — це подорож до своїх витоків та глибин африканської міфології.

Усі ми родом з Африки — континенту, де збереглися справжні емоції та первісний вайб. Аби відчути своє єство, не варто летіти в Намібію або ПАР. Приїжджай на Арт-завод «Платформа», де відтворять атмосферу та вайб континенту завдяки тоннам оригінальних декорацій і різноманіттю сцен та образів.

Людина-пантера і людина-крокодил, що прогулюються вулицями фестивалю, танці племені Масаї, міфічні створіння «білої» Африки, передбачення верховного чаклуна — усе це частина атмосфери майбутнього White Nights Festival. Africa.

White Nights Festival. Africa — це музична синергія, де кожен звук є частиною ритуалу звільнення емоцій.

Скинути із себе кимось нав’язані характеристики і стати собою допоможе музика. Майстерно схрещуватимуть африканське шаманство із сучасними бітами зірки з усіх куточків світу на 7 фестивальних сценах.

Серед хедлайнерів:

легенда світової електронної сцени, новатор, провокатор та любитель еклектики, який майже самотужки поклав початок відродженню вісімдесятих, DJ Hell . Він вболіває за мюнхенську Баварію, співпрацює із фешн-іконою Донателлою Версаче, обожнює мамину печеню зі свинини й запалює епохальними сетами клуби від Нью-Йорка до Токіо. Настала черга української столиці;

знаменитий австралійський бітбоксер, музикант і продюсер DUB FX , який подорожує світом та виступає, створюючи музику лише з допомогою власного голосу, луп-станції й педалі ефектів;

вона стояла у витоків родини Diynamic Music: разом із Mladen Solomun та Adriano Trolio, творцями відомого всім меломанам лейблу Diynamic, відкрила в Гамбурзі легендарний клуб EGO. MAGDALENA виступить на Білих Ночах із неймовірним сетом.

На кожній зі сцен фестивалю лунатимуть свої стилі та пануватиме своя атмосфера:

MAIN STAGE стане місцем, де можна буде почути суто живі виступи артистів. Там запалюватимуть DUB FX , Gо-A , Junket , ТОНКА , MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk та ще SPECIAL GUEST;

BACKYARD STAGE зустрічатиме прихильників Techno, Progressive та Melodic. На цій сцені представлять свої шоукейси KOLO та APLAY ( Smai lov & Weizman, 8Kays , VOTUMA , Leri, Diana jo), а також виступлять суперзірки MAGDALENA , Miss Monique та DJ Hell ;

SPECIAL STAGE стане оплотом трансу (із хедлайнерами OMNIA та ANNA LEE , а також Sun Riser і Azotti ) та драм-н-бейсу (із хедлайнерами TAPOLSKY і DERRICK & TONIKA й такими артистами, як Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll та MC Ned);

GREEN STAGE радуватиме Live band, Dub, Funk, Soul та Electronica від таких музикантів: Stereoigor, krapka;KOMA , J SCOPE , Novikov & Shumsky, Sasha Dog , Wonder Land Band;

INSIDE STAGE закликатиме до себе відбірними Hip-Hop, Rap, Scratch battle, MC. За них відповідатиме POWER FM Party Radio і такі артисти: Mark House , Шершень , Midnight Daddies , KAEF , Get Better , NKNKT , Y:K , Special Key , Walid , TRICKY NICKI , TRIISH та Madison;

BECHEROVKA STAGE даруватиме Afro House, Organic та Deep House. Там запалить найсильніший склад діджеїв відомого одеського музичного проєкту The ROOM ( Yaki , Li r ity , Den Maar );

BOHO STAGE тішитиме House і Tech House. На цій сцені представлять свої шоукейси SkyBar ( Aplombo , AWL Alexander , The Advocate , Manficha ) і RIM Records (Franc, Mr.Sunny , Shtenge , Anton Bykov , Alevtina та Odeum ).

White Nights Festival. Africa — це компіляція первісного із сучасним через призму мистецтва.

Свої тематичні арт-творіння на фестивалі представлять кращі вітчизняні митці. Єгор Лемзяков презентує серію робіт The Rumble in the Jungle у стилі абстрактного експресіонізму. Дем’ян Ферій покаже витвори в техніці діджитал-колаж про високі ідеали. MISHA KUSH, який очолив організацію для допомоги птахам-інвалідам, представить роботи, головним персонажем яких є голуб Валера. Лілія Кувалдіна презентує серію картин COLOR, де показує досконалість і красу людей, незалежно від раси та кольору шкіри. Сергій Рожин представить медіаторский проєкт «Раби Малевича», що висвітлює сучасне мистецтво для суспільства через парадигму здорового глузду, гумору й сатири. Юля Кисіль покаже серію відеосюжетів, головним героєм яких є Awhoivan, персонаж, що уособлює застиглу емоцію емоційно екзальтованого розуму. Марія Зражаєва презентує портрети, що відкривають тему справжньої спекотної Африки. Основна ідея творінь – через призму яскравих фарб вразити глядача емоційною експресією, яка зосереджена і всередині людини, і ззовні.

Учасники інституції X-Platform та Creative Media Systems пропонують нестандартний підхід до сучасного дизайну та медіаархітектури, формують образ прогресивного міста, використовують інноваційні технології та рішення. Вони представлять на фестивалі одразу декілька робіт: DARUMA, Cerebra: L A 8 Y R I N T H, «Терраморфінг», «Еквілібр», «Метаноя» із серії «Нова Міфологія».

White Nights Festival. Africa — це відкриття найзагадковішої частини світу через кіно.

Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» презентує на фестивалі три стрічки про дивовижний континент — «Поговоримо про сни», «Афро-волосся та інші міфи» й «Міс Спокуса». Мета «ОКО» — проілюструвати повсякденне серцебиття малих та великих народів, мешканців сіл та міст.

White Nights Festival. Africa — це віддзеркалення істинного африканського стилю.

І мова тут не тільки про афро-панк дрес-код. На фестивалі пройде атмосферний модний перформанс французького бренду Iwo Couture дизайнера Мікеланджело Сала. Митець працює в афро-японському стилі, а його речі з успіхом продаються в магазинах Бразилії, Франції (зокрема, у паризькому ЛГБТ-шопі Agogogang), Великобританії та Конго. Доповнять образи дизайнера на показі аксесуари від парижан Pallaya та Nacho.

White Nights Festival. Africa — це смаки Африки й улюблені бари.

Велика кількість барів тішитимуть на фесті особливими алкогольними напоями та коктейлями. А на додачу до гурманської насолоди обіцяють здивувати нестандартними подачами й декором барів з африканським присмаком.

White Nights Festival. Africa — це адреналін у крові та життя в русі.

На фестивалі знайдеться місце й для спорту. Шукайте локацію для активного дозвілля, де можна пограти в настільний футбол, опанувати балансборд та взяти участь у конкурсах і різноманітних активностях під діджейські сети.

White Nights Festival. Africa — це маркетплейс, де можна буде зібрати феєричний афро-панківський образ.

Багато брендів та магазинів одягнуть та підберуть вам тематичні африканські аксесуари просто на фесті. Ба більше — у маркет-зоні можна буде зробити тату в Intro ink tatoo, купити вініл та зануритись у культуру стародавнього індіанського напою – какао.

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Не обійдеться на фестивалі й без традиційних розваг: 20 барів, фуд-корт від Ulichnaya Eda, Lounge Zone, численні тематичні фотозони, Mapping.

Ніхто не може протистояти спокусі Африки», — говорив Редьярд Кіплінг. Та і для чого противитися? Піддайтеся врешті цій жаданій спокусі на White Nights Festival. Africa!