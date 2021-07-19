Програма Новий канал на тиждень з 19 по 25 липня 2021

Програма Нового каналу на тиждень з 19 по 25 липня 2021 – уже на сайті! Швидше зберігай сторінку в закладки, щоб не пропустити улюблені проекти та фільми. А їх, повір, буде дуже багато! ТВ-програма на Новому каналі на наступний тиждень обіцяє більше десятка крутих фільмів і цікавих захоплюючих шоу за участю топових зірок. Не пропусти!

Програма Нового каналу на тиждень з 19 по 25 липня 2021

Програма Нового каналу на понеділок – 19 липня 2021

10:50 – фільм «Блакитна лагуна»

«Блакитна лагуна» – американський фільм, знятий за мотивами твору ірландського письменника Генрі Де Вер Стекпула. За сюжетом, страшна аварія корабля, щасливий порятунок і незаселений острів дали початок одній із найкрасивіших і зворушливих історій про кохання. Довгі роки юна пара живе на прекрасному тропічному острові. Але в міру того, як вони дорослішають, в їхніх серцях зароджується піднесене, гарне, як навколишній світ, почуття.

12:55 – фільм «Повернення в блакитну лагуну»

«Повернення в блакитну лагуну» – американський романтичний пригодницький фільм 1991 року, який є сиквелом і римейком оригінальної картини з новими персонажами. За сюжетом, герої «Блакитної Лагуни» довгі роки щасливо прожили на безлюдному острові, померли, але їх тропічний рай не залишився пустелею. На зміну їм прийшли їх син Річард і дівчинка Лілі, дочка загиблої пасажирки з проходив повз корабля. Вимушені з восьми років жити одні в загубленому серед океану тропічному раю, вони безтурботно проводили дні в своєму Едемі, непомітно перетворюючись з хлопчика і дівчинки в чоловіка та жінку. Але одного разу біля острова кидає якір корабель. І разом з ним в життя невинних остров’ян приходять спокуси і небезпеки цивілізації, які загрожують зруйнувати ідилію їхнього життя…

15:00 – фільм «Блакитна лагуна: Пробудження»

«Блакитна лагуна: Пробудження» – драматична пригодницька мелодрама, у фокусі сюжетної лінії якої двоє підлітків Емма та Дін, які опинилися на безлюдному острові в Карибському морі. Під час морської прогулянки Емма впала за борт корабля, і тільки Дін побачив це і стрибнув за нею в море. Проходять тижні – й молоді люди закохуються, дізнаються багато одне про одного, а також пізнають себе.

19:00 – ігрове шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптований Новим каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпанії «Talpa». Над створенням проекту працює Творче об’єднання Олени Антонової («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперІнтуїція»). Правила проекту прості: жіноча та чоловіча команди гравців під керівництвом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають бали та з’ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчатка? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.

Програма Нового каналу на вівторок – 20 липня 2021

1:45 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.

10:05 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

12:50 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

14:50 – фільм «Книга джунглів»

«Книга джунглів» – американський художній фільм із елементами комп’ютерної анімації, знятий режисером Джоном Фавро. В центрі сюжету – хлопчик на ім’я Мауглі, який виріс серед диких тварин. Він закохується у Кейтлін, дочку полковника Джефрі Брайдона, з якою він був знайомий ще до того, як загубився в джунглях. Але підлий наречений Кейтлін, капітан Бун, отримавши від неї відмову, викрадає її, щоб змусити Мауглі привести його до скарбів загубленого мавпячого міста.

21:00 – фільм «Махач вчителів». Прем’єра!

«Махач вчителів» – американський комедійний фільм, який вийшов у 2017 році. За сюжетом, в останній день навчального року тихий вчитель Енді Кемпбелл робить все можливе, щоб не повестися на дорослі приколи учнів, бореться проти жахливої ​​адміністрації та урізання бюджету, тим самим ще сильніше ускладнює роботу. Але все стає набагато гірше, коли Енді випадково переходить дорогу іншому вчителю Страйкленд, який є набагато кращим, ніж Кемпбелл в фізичних параметрах. Страйкленд змушує Енді битися після уроків на очах у всієї школи. А учням тільки бійку вчителів і подавай!

Програма Нового каналу на середу – 21 липня 2021

14:30 – фільм «Відпадний препод»

«Відпадний препод» – німецька кінокомедія режисера Бори Дагтекіна, що вийшла в 2013 році. За сюжетом, невдачливий грабіжник банків Зеки Мюллер після тринадцяти місяців відсидки виходить з в’язниці. Він вирушає на пошуки награбованим видобутку, яка була захована на будівництві. Разом з подружкою вони думали, що там йде всього-на-всього прокладка труб. Яке ж здивування горе-грабіжника, коли він виявляє на потрібному місці новенький шкільний спортзал! Щоб дістатися до награбованого, Зеки намагається влаштуватися на місце шкільного сторожа. Але в результаті легкого непорозуміння замість цього його беруть в якості вчителя на заміну.

21:00 – фільм «Черговий тато»

«Черговий тато» – американська кінокомедія режисера Стіва Карра. За сюжетом, настав той день, коли Чарлі і Філа звільнили з роботи. Тепер вони не можуть оплачувати рахунки дитячого центру, і самі займаються своїми дітьми. Промучившись пару тижнів, татуся відкривають центр денного перебування для дітей. Вони знаходять нові і нові нетрадиційні способи виховання для малюків. Їх центр «Черговий тато» стає дуже популярним. Але конкуренти не дрімають. Директриса дорогого дитячого центру вирішує вижити новачків з бізнесу.

22:50 – фільм «Черговий тато в таборі»

«Черговий тато в таборі» – продовження американської комедії, що вийшла в 2003 році. За сюжетом, татуся Чарлі Хінтон і Філ Раєрсон беруть на себе керівництво літнім дитячим табором. Не маючи жодного уявлення про те, як слід жити в лісовій глушині, ремонтувати старі і напівзруйновані будови і поводитися з невгамовною малечею, Чарлі і Філ незабаром втрачають контроль над ситуацією.

Програма Нового каналу на четвер – 22 липня 2021

9:55 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

14:30 – фільм «Відпадний препод 2»

«Відпадний препод 2» – продовження гучної німецької кінокомедії. За сюжетом, невдачливий грабіжник банків Зекі Мюллер, а нині крутий вчитель у школі, отримав популярність серед учнів. Містер Мюллер і його клас вирушають у поїздку в Таїланд, щоб зміцнити репутацію своєї школи.

21:00 – фільм «То що, приїхали?»

«То що, приїхали?» – комедія Браяна Леванту, що вийшла в 2005 році. За сюжетом, діти – квіти життя, але з такими гострими шипами, що часом шкодуєш, що не став розводити ромашки. Чи думав Нік Персонс, вирушаючи в новорічну подорож з Вашингтона до Нью-Йорка з нащадками своєї подружки від першого шлюбу, що бажання догодити тим самим коханій і її некерованим чадам обернеться сущим кошмаром?

Програма Нового каналу на п’ятницю – 23 липня 2021

9:20 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

14:25 – фільм «Після заходу сонця»

«Після заходу сонця» – американський авантюрний фільм, знятий режисером Бреттом Ратнером у 2004 році. У центрі сюжету – майстер крадіжок Макс і його прекрасна помічниця Лола, які після своєї останньої справи, вирушають на тропічний острів, де сподіваються сповна скористатися плодами своєї праці. Тепер їх фінансове майбутнє визначено, а їх кар’єра злочинців в минулому. Але не все так просто…

16:15 – фільм «Золото дурнів»

«Золото дурнів» – романтичний пригодницький фільм, який вийшов на екрани в 2008 році. В основі сюжету – історія про двох шукачів скарбів, які спочатку розвелися, розчарувавшись у своєму захопленні одне одним, а потім разом напали на слід справжнього скарбу.

Програма Нового каналу на суботу – 24 липня 2021

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни»

«Орел&Решка. Земляни» – новий сезон легендарного проекту про подорожі «Орел&Решка». За десять років свого існування шоу показало глядачам практично всю планету – популярні та не дуже пам’ятки, справжні чудеса світу, пекельні та райські місця. Але в новому сезоні мандрівники зроблять акцент на людях: звідси й назва – «Земляни».

11:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу»

«Орел&.Решка. Чудеса світу» – сезон найбільш незвіданих чудес нашої планети легендарної програми про подорожі. Місця, які покажуть тобі Антон Зайцев і Василіса Фролова, ведучі тревел-проекту, не зазначені в туристичних буклетах і путівниках. Але вони точно варті того, щоб про них дізналися!

15:10 – фільм «То що, приїхали?»

«То що, приїхали?» – комедія Браяна Леванту, що вийшла в 2005 році. За сюжетом, діти – квіти життя, але з такими гострими шипами, що часом шкодуєш, що не став розводити ромашки. Чи думав Нік Персонс, вирушаючи в новорічну подорож з Вашингтона до Нью-Йорка з нащадками своєї подружки від першого шлюбу, що бажання догодити тим самим коханій і її некерованим чадам обернеться сущим кошмаром?

Програма Нового каналу на неділю – 25 липня 2021

1:55 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.

11:25 – фільм «Черговий тато в таборі»

«Черговий тато в таборі» – продовження американської комедії, що вийшла в 2003 році. За сюжетом, татуся Чарлі Хінтон і Філ Раєрсон беруть на себе керівництво літнім дитячим табором. Не маючи жодного уявлення про те, як слід жити в лісовій глушині, ремонтувати старі і напівзруйновані будови і поводитися з невгамовною малечею, Чарлі і Філ незабаром втрачають контроль над ситуацією.

13:05 – фільм «Черговий тато»

«Черговий тато» – американська кінокомедія режисера Стіва Карра. За сюжетом, настав той день, коли Чарлі і Філа звільнили з роботи. Тепер вони не можуть оплачувати рахунки дитячого центру, і самі займаються своїми дітьми. Промучившись пару тижнів, татуся відкривають центр денного перебування для дітей. Вони знаходять нові і нові нетрадиційні способи виховання для малюків. Їх центр «Черговий тато» стає дуже популярним. Але конкуренти не дрімають. Директриса дорогого дитячого центру вирішує вижити новачків з бізнесу.