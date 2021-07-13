Тарас Цимбалюк – про таємне весілля. ЕКСКЛЛЮЗИВ!

Зірка розповів перші подробиці весільної церемонії – новина, якою вибухнула мережа

Український актор Тарас Цимбалюк нещодавно заявив, що змінив сімейний статус на одруженого чоловіка. Після трьох років стосунків зірка детективного комедійного серіалу Нового каналу «Полкан» офіційно уклав шлюб із коханою Тіною.

Пара вирішила зробити весілля таємним. І лише після найщасливішого дня Тіна виклала пост у свій Instagram, у якому й зізналася, що більше не холостячка. За кілька днів те саме зробив і сам Тарас Цимбалюк, показавши чудові фото з весілля. А першими подробицями таємної церемонії актор ексклюзивно поділився з Новим каналом.

– Наше весілля відбулося в Карпатах, запрошені – найближчі. Це були батьки, моя сестра з племінниками та кілька наших друзів. До 15 людей. Вирішили зробити все таємно, бо й так до нас дуже багато уваги останнім часом. Особливо помітно вона збільшилася, коли я освідчився Тіні на танцювальному проекті. Тому нам хотілося, щоб якісь наші найтепліші моменти, найважливіші речі залишалися лише між нами та проходили повз очі журналістів, принаймні, саме у той вечір. Ми хотіли, щоб він був лише для нас та для найближчих людей, щоб усі максимально розслабилися, а не думали, що треба відкритися на якусь камеру чи давати інтерв’ю. У Тіни була прекрасна білосніжна сукня, а я одягнув класичний чорний костюм. Ми обоє взулися у кросівки, хоча Тіна одягала босоніжки, коли йшла до мене під вінець. Це було справді неймовірно. Якщо максимально відверто, не відчував таких емоцій у своєму житті, мабуть, ніколи. Мене дуже розчулив момент, коли Тіна йшла до вівтаря. Це можна порівняти лише зі світлом чи сонцем, яке до тебе наближається… Просто чарівно! Ми не зачитували обітниці, але написали одне одному кілька приємних слів, – розповів Тарас.

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Як виявилося, через напружений робочий графік Тараса медовий місяць парі довелося відкласти. Але він точно буде.

– Медовий місяць у нас відкладається на осінь. Так склалося, що літо – чудова пора для зйомок. Я задіяний у двох проектах, які забрали увесь мій вільний час. Саме тому мусимо трошки почекати, – додав актор.

Чекай на прем’єру детективного серіалу «Полкан» за участі Тараса Цимбалюка вже цієї осені в ефірі Нового каналу!