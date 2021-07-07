Сергій Притула згадав дитинство

Телеведучий розказав, де проводив літо у шкільні роки

Напевно, ніхто не любить літо так, як діти. Адже вони на три місяці забувають про школу, підручники і на повну насолоджуються канікулами. Батьки організовують для малечі відпочинок у таборах. А от ведучий Нового каналу Сергій Притула часто проводив канікули у селі.

– Ніколи не був у дитячих таборах, – розповідає телеведучий за лаштунками шоу «Хто зверху?» – Коли є прекрасне село Вишневець, то питання про табір відпадало. Я провів там своє дитинство. Серед чудового лісу, лук, пагорбів, двох ставків та річки Горинь.

Новий рік в липні? Легко! Як знімали святковий випуск «Хто зверху?» в літню спеку

Боявся крикнути «Гол!» на всю студію: як Педан і Притула дивилися Євро-2020 за лаштунками «Хто зверху?»

У шість-сім років Сергій з батьками подорожував на море.

– Поки батько не придбав «Жигуль», ми їздили потягом, – згадує телеведучий. – У вагоні плацкарт з Тернополя аж до Запоріжжя. Тому всі ці стереотипні історії про яйця, курку у фользі в плацкарті з напівоголеними людьми – це яскрава картинка з мого дитинства (усміхається).

Дивіться нові випуски шоу «Хто зверху?» вже цієї осені на Новому каналі