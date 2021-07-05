Програма Нового каналу на тиждень з 5 по 11 липня 2021 уже на сайті! Швидше зберігай сторінку в закладки, щоб не пропустити улюблені проекти та фільми. А їх, повір, буде дуже багато! ТВ-програма на Новому каналі на наступний тиждень обіцяє більше десятка крутих фільмів і цікавих захоплюючих шоу за участю топових зірок. Не пропусти!

Програма Нового каналу на тиждень з 5 по 11 липня 2021: найцікавіше

Програма Нового каналу на понеділок – 5 липня 2021

9:15 – телесеріал «Грімм»

«Грімм» – американський фентезі-телесеріал, заснований на казках братів Грімм. Сюжет крутиться навколо детектива Ніка Беркхардта з відділу вбивств, який також є нащадком групи мисливців на надприродне. Такі, як Нік, можуть бачити в людях «істот» і знищувати їх, захищаючи людство.

11:00 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

16:50 – ігрове шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптований Новим каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпанії «Talpa». Над створенням проекту працює Творче об’єднання Олени Антонової («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперІнтуїція»). Правила проекту прості: жіноча та чоловіча команди гравців під керівництвом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають бали та з’ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчатка? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.

19.00 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

Програма Нового каналу на вівторок – 6 липня 2021

1:40 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.

14:45 – фільм «З мене досить»

«З мене досить» – драматичний трилер, створений режисером Майклом Ептедом. Головну роль у фільмі виконала чарівна Дженніфер Лопес. За сюжетом, її героїня, офіціантка Слім, зустрічає багатого незнайомця Мітча. Ця зустріч перевертає життя дівчини з ніг на голову. Мітч і Слім закохуються, одружуються, купують гарний будинок і стають батьками. Але одного разу їхньому щасливому життю приходить кінець…

21:05 – фільм «Фатальна пристрасть»

«Фатальна пристрасть» – американський фільм, знятий режисером Джеймсом Греєм. Він розповідає про вчительку літератури на ім’я Клер, яка важко переживає зраду чоловіка та готується до розлучення. Несподівано в сусідський будинок переїжджає молода людина на ім’я Ной. Симпатичний незнайомець спочатку допомагає по господарству, потім стає кращим другом, а через деякий час, скориставшись нагодою, опиняється і в ліжку з Клер. Жінка вважає все, що сталося помилкою, але Ной з нею не згоден. Вимагаючи уваги до себе і до своїх почуттів, молодий сусід переходить всі межі і перетворюється в божевільного переслідувача…

Програма Нового каналу на середу – 7 липня 2021

14:55 – фільм «Клітка»

«Клітка» – психологічний трилер режисера Тармеса Сінгха, який вийшов на екрани в 2000 році. Головну роль у фільмі виконала співачка і актриса Дженніфер Лопес. За сюжетом, в покинутому сільському будинку серійний вбивця-психопат Карл Старгером конструює клітку, в якій садистським способом вбиває молодих дівчат. Згодом ФБР вдається відшукати вбивцю, але при захопленні його ранять, через що Старгером впадає в кому. За допомогою в розслідуванні ФБР звертається до Кетрін Дін – талановитого психотерапевта, яка бере участь у вивченні революційних методів лікування. Кетрін може проникнути в розум вбивці та дізнатися, де знаходиться жертва, однак все виявляється далеко не так просто.

21:10 – фільм «І прийшов павук»

«І прийшов павук» – американський трилер 2001 року із легендарним Морганом Фріменом в головній ролі. Картина є вільною екранізацією однойменного роману Джеймса Паттерсона і сиквелом фільму «Цілуючи дівчат». У центрі сюжету – дочка сенатора Роуза, дівчинка на ім’я Меган, яку викрали. Злочинець виявляється оригіналом, яких мало: замість того, щоб спокійно дочекатися свого заслуженого викупу, він починає грати з поліцією в небезпечну гру, основними учасниками якої стають доктор Алекс Кросс і Джез Фленіган, його нова напарниця з секретної служби, яка охороняла школу.

Програма Нового каналу на четвер – 8 липня 2021

14:50 – фільм «Вторгнення: Битва за рай»

«Вторгнення: Битва за рай» – австралійський пригодницький фільм, знятий режисером і сценаристом Стюартом Бітті. В основі сюжету – однойменний роман Джона Марсдена. Розповідь у фільмі йде від імені сімнадцятирічної дівчини на ім’я Еллі Лінтон – однієї з сімох підлітків, які ведуть партизанську війну проти вторглися військ якоїсь іноземної держави в їх вигаданому рідному місті Віррові в Австралії.

22:45 – фільм «Пастка»

«Пастка» – американський детективний фільм режисера Джордана Піла, один із найбільш напружених трилерів 2017 року. За сюжетом, чорношкірий фотограф Кріс Вашингтон їде знайомитися з батьками своєї білої дівчини на ім’я Роуз Армітаж. Кріс дуже переживає, адже Роуз не попереджала своїх близьких про те, що зустрічається з афроамериканцем. Потрапивши в маєток родини Роуз, Кріс дізнається про те, що в будинку Армітаж відбуваються дивні речі та панує містична атмосфера. Більше того, хлопець помічає, що батьки його дівчини занадто награно до нього ставляться, а серед гостей сім’ї Армітаж він знаходить недавно зниклого чорного хлопця, який веде себе дуже дивно.

Програма Нового каналу на п’ятницю – 9 липня 2021

13:55 – фільм «Місія нездійсненна: Нація ізгоїв»

«Місія нездійсненна: Нація ізгоїв» – пригодницький бойовик режисера Крістофера МакКуоррі, який є продовженням фільму «Місія нездійсненна: Протокол Фантом». Головну роль зіграв харизматичний Том Круз. За сюжетом, загін «Місія нездійсненна» розформовують, і Хант разом із членами команди залишається не при справах. У той же час в світі починає діяти міжнародна злочинна організація Синдикат, що складається з професійних убивць і спецагентів, рівню підготовки яких можуть позаздрити багато державних структур. Їх мета – встановлення нового світового порядку, і для її досягнення вони готові піти на будь-які, навіть крайні заходи…

19:00 – фільм «Нерв»

«Нерв» – американський молодіжний трилер, створений режисером Генрі Джусто в колаборації з Еріел Шульманом. В основу сюжету ліг однойменний роман Джинн Райан. Фільм розповідає про сімнадцятирічну дівчину на ім’я Ві, яка вирішує довести своїй подрузі Сідні, що вона не закомплексована тихоня. Для цього вона бере участь у неймовірно популярній онлайн-грі «Нерв». Глядачі гри платять гроші гравцям за те, що ті виконують вигадані ними завдання. З кожним разом випробування стають дедалі небезпечнішими. Деякі гравці гинуть…

22:55 – фільм «Параноя»

«Параноя» – молодіжний трилер, знятий за мотивами фільму Альфреда Хічкока «Вікно у двір». За сюжетом, після загибелі батька життя Кейла змінилася. Та ще й коли один ыз шкільних вчителів Кейла дозволить собі нетактовний жарт з приводу батька, хлопець відповість йому так, що опиниться в суді. Його засуджують до домашнього арешту: він повинен носити на нозі браслет, який сигналізує поліції, якщо він відійде від будинку далі, ніж на тридцять метрів. Тепер він божеволіє у власному будинку…

Програма Нового каналу на суботу – 10 липень 2021

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни»

«Орел&Решка. Земляни» – новий сезон легендарного проекту про подорожі «Орел&Решка». За десять років свого існування шоу показало глядачам практично всю планету – популярні та не дуже пам’ятки, справжні чудеса світу, пекельні та райські місця. Але в новому сезоні мандрівники зроблять акцент на людях: звідси й назва – «Земляни».

11:10 – тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу»

«Орел&.Решка. Чудеса світу» – сезон найбільш незвіданих чудес нашої планети легендарної програми про подорожі. Місця, які покажуть тобі Антон Зайцев і Василіса Фролова, ведучі тревел-проекту, не зазначені в туристичних буклетах і путівниках. Але вони точно варті того, щоб про них дізналися!

18:55 – фільм «Викрасти за 60 секунд»

«Викрасти за 60 секунд» – американський бойовик 2000 року, створений режисером Домініком Сена і сценаристом Скоттом Розенбергом. Головну роль виконав Ніколас Кейдж. Сюжет фільму крутиться навколо легендарного злодія на прізвисько Мемфіса, який може за лічені секунди викрасти будь-який автомобіль. Однак цього разу йому доведеться зробити неможливе: щоб врятувати свого брата, Мемфіс повинен за одну ніч викрасти 50 першокласних машин. Щоб вирватися з подвійного капкана мафії і поліції, він повинен слідувати одному принципу – не зупинятися.

Програма Нового каналу на неділю – 11 липня 2021

10:00 – фільм «Пастка для батьків»

«Пастка для батьків» – американська сімейна комедія, знятий режисером Ненсі Мейерс. Головні ролі у фільмі виконали Денніс Куейд, Наташа Річардсон і Ліндсі Лохан. У центрі сюжету – дві абсолютно різні дівчинки, які все ж мають дещо спільне, а саме: Енні ніколи не бачила свого батька, а Холлі завжди мріяла про матір. Вони абсолютно випадково потрапляють в один і той же дитячий табір і виявляють, що схожі одна на одну, як дві краплі води. Крім того, вони обидві чудово грають в покер, у них однакові медальйони, алергія на полуницю і обидві дівчинки народилися 11 жовтня.

22:00 – фільм «Божевільна їзда»

«Божевільна їзда» – американський трилер режисера Патріка Люссьє, що вийшов у 2011 році. У центрі подій – герой, який йде по сліду негідників, що вбили його дочку. Головний герой «злітає з котушок», стрибає за кермо свого автомобіля і починає мстити, залишаючи обабіч дороги трупи викрадачів.