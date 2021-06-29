Велосипед «Україна» та подорож до Риму: що Сергію Притулі подарували на день народження

Телеведучий розказав, який подарунок його розчулив

Днями ведучий Нового каналу Сергій Притула відгуляв сорокаліття у колі сім’ї та друзів. Святкування ювілею відбулося з розмахом – гостей розважали співачка Tayanna та гурт «Піккардійська Терція». За лаштунками шоу «Хто зверху?» Сергій розповів, що йому подарували зіркові колеги:

– Найцінніше, що приїхали майже всі запрошені, – розповідає телеведучий. – Були мої брати, мама, хрещена, колектив «Вар’яти-шоу», колеги з Нового каналу.

Серед численних подарунків Притулу найбільше вразила подорож.

Читай: Леся Нікітюк станцювала гопак, а Сергій Притула став молотком: стартували зйомки «Хто зверху?»

– Хлопці з «Вар’ятів» подарували велосипед «Україна», – розповідає Сергій. – Від кумів отримав сучасний програвач вінілових платівок. Власне, останнім часом мені дарували дуже багато платівок, а от слухати їх я не мав на чому. Так цікаво вийшло, хлопці з «Піккардійської Терції» подарували платівку – збірник їхніх пісень. І тут куми мені вручили програвач. Від двох пар – телеведучої Маші Єфросініної та її чоловіка Тимура Хромаєва і маркетинг-директорки Нового каналу Ольги Балабан та її чоловіка Дмитра отримав подорож до Риму. Там уже заброньована вілла та оплачені екскурсії. Вони мене дуже розчулили цим подарунком. Тепер ми з дружиною чекатимемо нагоди, щоб провести вікенд у Римі.

До речі, зіркові команди чоловіків на шоу «Хто зверху?» також час від часу роблять Притулі подарунок – перемагають команди жінок під керівництвом Лесі Нікітюк, і роблять це дуже яскраво! Дивіться вже восени на Новому каналі.

Читай також:

Притулі – 40! Найкумедніші фото іменинника

Де відпочити в Україні влітку: топ-місця від ведучих Нового каналу