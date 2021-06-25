Заповнюй анкету і ставай учасником нового кулінарного реаліті!

Новий канал оголошує кастинг в кулінарне реаліті, яке допоможе власникам ресторанів і кафе врятувати бізнес.

Ваше заклад знаходиться на межі закриття після карантину? Перестало приносити прибуток? Шеф реаліті «Пекельна кухня» Алекс Якутов допоможе вивести бізнес на новий рівень: покаже недоліки в меню і інтер’єрі, візьме керування на себе і абсолютно безкоштовно за тиждень врятує ваш бізнес!

До слова, Алекс Якутов – не тільки крутий Шеф, а й досвідчений менеджер, який добре знає, як вивести ресторан в ТОП. Алекс не тільки керує одним з найпопулярніших закладів Києва, а й допомагає відкривати ресторани в різних містах України та має великий досвід в цій справі.

Участь в новому реаліті зможу прийняти власники ресторанів, бізнес яких на межі краху після карантину або з якоїсь іншої причини. При цьому є ще кілька важливих умов! Ваш ресторан або кафе повинні бути одиничним закладом, а не частиною мережі. Це може бути сімейний бізнес, в який вкладені власні гроші або на який взято кредит. І найголовніше – власники або власник обов’язково повинен працювати в закладі (кухарем, керуючим, бухгалтером і т.д.).

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Якщо все вищезгадане про вас і ваше кафе (ресторан) – ви потенційний учасник нового кулінарного реаліті! Заповнюйте анкету просто зараз на сайті Нового каналу і отримаєте шанс вивести ваше кафе або ресторан на новий рівень за допомогою Пекельного Шефа Алекса Якутова.