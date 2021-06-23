Де відпочити в Україні влітку: топ-місця від ведучих Нового каналу 

Олександр Педан любить подорожувати в будні дні, Сергій Притула продовжує підкорювати вершини, а Олена-Крістіна Лебідь мандрує ошатними містечками

Відпочинок в Україні доступний без ПЛР-тестів, паспорта вакцинації та самоізоляції. У країні є море, гори та безліч мальовничих і архітектурних місцин. Ведучі Нового каналу поділилися найпривабливішими напрямками для хорошого відпочинку як із сім’єю, так і галасливою компанією.

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Львів та Одеса по-новому – від ведучого реаліті «Екси» Олександра Педана

– Щойно потрапляєш у це місто, одразу почуваєшся героєм якоїсь казки чи історичного роману, – зізнається ведучий. – Востаннє ми були у Львові в будній день, тож мали змогу спокійно погуляти містом. Туристичні місця у Львові знайти «на ізі». Просто відкривайте гугл, і там все є. Тільки днів зо два можна ходити по самому центру: Площа Ринок, безліч красивих будиночків навколо, храми, костели. Плюс, базарчики, ресторанчики, кафе, пивоварні, львівські наливки. А ще треба ж обов’язково покавувати, як кажуть львів’яни! Як на мене, Львів претендує на звання «столиця України» так само, як і Київ. Раджу Львів на вікенд, або ще ліпше в будні дні. Якщо так сталося, що ви ніколи не були у Львові, то бігом виправляйте цю жахливу помилку.

Також Олександр рекомендує українцям вириватися за будь-якої нагоди в Одесу. І хоча сам полюбляє це місто не в сезон, впевнений – там завжди кайфово.

– Іноді так важливо перепочити та відключитися від усього буденного, – розповідає ведучий. – Одеса – місто контрастів та унікальної атмосфери. Чесно, таких красивих та стильних людей я ніде не бачив. Хай пробачать мене кияни. Тут всі такі чілові, розслаблені та роздягнені. П’ю свій колд-брю, гуляю малесенькими двориками та знову відкриваю щось нове, хоча був у Одесі 153740 разів.

Must-see в Україні від ведучого «Хто зверху?» Сергія Притули

Сергій говорить, що не обов’язково ганяти по світу, щоб бачити щось прекрасне. Для цього є неймовірні, мальовничі й абсолютно доступні по грошах місцини. Наприклад, Карпати:

– У Карпатах, насправді, є чимало привабливих гір, але Тростян — моя любов, – розповідає ведучий. – Висота – 1232 метри, і на кожному вас чекають незабутні враження. Там і смереки, і полонини, і катання на квадроциклах.

Уміє Притула відпочити і в межах Київської області. І вам радить:

– Про Трипілля ви, звісно, знаєте. Та чи чули про Витачів? Якщо не чули, то вам сюди. Сучасний Витачів — це мальовниче селище, але колись це був дуже важливий торговий та військовий порт-фортеця на Дніпрі. Я. чесно, ніколи не уявляв, як там можна було воювати, коли тебе відволікають такі розкішні краєвиди? Там реально зачаровані місця і природа фантастична. Шукайте гору Красуху. З неї відкривається такий краєвид, який ви ніколи за гроші не купите.

Маршрут подорожі Західною Україною від ведучої «Аферистів в сітях» Олени-Крістіни Лебідь

– Цьогоріч ми з коханим уже побували у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Коломиї, – розповідає ведуча. – А ще заїхали в Невицький замок, що знаходиться у 12 км від Ужгорода. Поїздка вийшла насиченою і дуже цікавою. До речі, ранковий Львів прекрасний, та й львівський сирник на сніданок теж! В ошатному Івано-Франківську зустріли день народження нашої іменинниці – Сари. Їй виповнився один рік! В Ужгороді раджу відвідати центр міста й магазин «Леквар», у якому продають усілякі солодощі просто в бочках.

Top photo: IStock

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