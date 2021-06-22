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Притулі – 40! Найкумедніші фото іменинника

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Сьогодні, 22 червня, ведучий Нового каналу Сергій Притула святкує День народження. Вся команда Нового каналу вітає Сергія зі святом! Цей рік став для ведучого дуже важливим. Він став батьком втретє! Дружина народила йому дівчинку, яку назвали Стефанією. Нагадаємо, що у нього вже підростають син Дмитро та дочка Соломія. Тож спеціально до свята, ми підготували підбірку найкумедніших образів Сергія Притули за останні три роки на шоу “Хто зверху?”. Дивимося! 

Якщо ваша вечірка не схожа на цю – навіть не кличте

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Коли після туси чекаєте, поки відкриється метро

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

«Че-е-рвону руту, не шука-а-ай вечорами»!

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

І хто твоя королева?

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Коли зробила новий манік і хочеш, щоб всі бачили

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Коли там наступна Met Gala?

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Коли міряєш сукню і розумієш, що треба було їсти більше капусти

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Занадто гарна, щоб варити борщі

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

І хто тут у нас гарненька подружка?

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Як вам така захисна масочка?

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Коли шопінг минув вдало

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Коли домовилася про побачення, але ще треба встигнути в зальчик, качнути попу

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Коли знімаєте тренд в Tik Tok, а друзі не вивчили рухи

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Коли зробила нову зачіску, а він не помітив

День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

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