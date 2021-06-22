День народження Сергія Притули: смішні фото іменинника

Сьогодні, 22 червня, ведучий Нового каналу Сергій Притула святкує День народження. Вся команда Нового каналу вітає Сергія зі святом! Цей рік став для ведучого дуже важливим. Він став батьком втретє! Дружина народила йому дівчинку, яку назвали Стефанією. Нагадаємо, що у нього вже підростають син Дмитро та дочка Соломія. Тож спеціально до свята, ми підготували підбірку найкумедніших образів Сергія Притули за останні три роки на шоу “Хто зверху?”. Дивимося!

Якщо ваша вечірка не схожа на цю – навіть не кличте

Коли після туси чекаєте, поки відкриється метро

«Че-е-рвону руту, не шука-а-ай вечорами»!

І хто твоя королева?

Коли зробила новий манік і хочеш, щоб всі бачили

Коли там наступна Met Gala?

Коли міряєш сукню і розумієш, що треба було їсти більше капусти

Занадто гарна, щоб варити борщі

І хто тут у нас гарненька подружка?

Як вам така захисна масочка?

Коли шопінг минув вдало

Коли домовилася про побачення, але ще треба встигнути в зальчик, качнути попу

Коли знімаєте тренд в Tik Tok, а друзі не вивчили рухи

Коли зробила нову зачіску, а він не помітив

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