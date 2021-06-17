Потап – «Екзорцизм»: прем’єра нового кліпу. Не пропусти!

17 червня Потап (ПТП) представив свій новий кліп на пісню «Екзорцизм»

Головний герой – творець, який обуян пристрастями. До того, як відбувається доленосна зустріч з Коханням, його душа повна мук і протиріч. Героїня – уособлення Кохання, вона відіграє вирішальну роль у долі Героя: виліковує його душевні рани, робить його краще і сильніше, утихомирює в ньому бісів і, подібно до обряду екзорцизму, виганяє з нього диявола.

– Сюжетна лінія кліпу повторює лінію моєї власної долі. Я, як актор, багато в чому віддався талановитому кінорежисерові Стасу Капралову: розповів йому свою історію, а він надав їй в художньої форми, наповнивши кінематографічними елементами. У нас вийшов міні-фільм з елементами хоррору про чарівну і цілющу енергію кохання, – розповів сам Потап.

Невипадково режисером кліпу став Станіслав Капралов – український кінорежисер, відомий на весь світ своїми роботами в жанрі трилер (його дебютний короткометражний фільм Sui Caedere отримав платинову нагороду на Х’юстонскому кінофестивалі, а дебютний повнометражний американо-український фільм-трилер Let It Snow купив Голлівуд):

– Коли я почув пісню в перший раз, мені відразу прийшли кадри, руху, образи… Захотілося додати чогось «демонічного», елементи хоррору, зробити міні-фільм. Я показав Потапу і отримав від нього відповідь: «Так, все так, саме так я відчував себе, коли писав цю пісню, тільки в образах і картинках. Моїм завданням було передати візуально всі сенси, – поділився Станіслав Капралов.

«Екзорцизм» – чуттєва робота, пронизана містикою. Ось кілька фактів на підтвердження:

– Потап написав цю пісню в п’ятницю 13 і вважає її найулюбленішою і чарівною в альбомі: «Так глибоко на цю тему я ще не говорив. Для мене це пісня-знахідка – в плані вокалу, аранжування і сенсу. Думаю, вона буде поворотною в моїй творчості і доторкеться до багатьох душ і сердець», – розповів Потап.

– Головну героїню звуть Анастасія Король – перші літери ім’я та прізвища збігаються з ім’ям дружини Потапа Насті Каменських. Ось як він сам коментує цей збіг: «Вона – Настя, а Потап і Настя – завжди хороше поєднання. Якщо ангел повинен якось виглядати, то він виглядав би, як Настя Король».

– Під час зйомок відновилася давня фобія Потапа і ось, як він сам про це розповідає: «Найбільше випробування для мене в кліпі – надіти лінзи чорного кольору. Я боюся, коли до ока щось підносять – це моя фобія». Тому ефект чорних очей робили на етапі постпродакшна.

– Щоб передати особливу атмосферу роботи, основну частину кліпу знімали вночі і продовжили на світанку – на Київському морі. З цієї ж причини окремі кадри зняті на плівку.

Ще одним випробуванням для Потапа стали відверті сцени:

– Для мене, як для автора, ця пісня оголений нерв, тому не обійшлося і без відвертих сцен. Любов не терпить брехні, а правда іноді буває абсолютно голою, – поділився Потап.

Іноді, щоб засяяти новим світлом, потрібно пізнати затемнення. Відвертий кінодіалог ПТП з самим собою і глядачем – вже на YouTube. Нагадуємо, що «Екзорцизм» – трек з нового сольного альбому ПТП – «Без реклами», який доступний на всіх музичних цифрових майданчиках.

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