Сергій Притула поділився зворушливими спогадами про батька

Ведучий Нового каналу розповів, як у дитинстві проводив літо з батьками

У неділю, 20 червня, в Україні відзначають День батька. Напередодні свята ведучий Нового каналу Сергій Притула поділився теплими і зворушливими спогадами про яскраві моменти, які він пережив разом із татом.

— Найяскравіші спогади — це, звісно, дитинство. Спільні поїздки на море, ловля креветок марлею. Це було таке не зовсім комфортне радянське дитинство, коли ти їдеш десь на Азовське море, живеш бозна в якому пансіонаті, береш електрокип’ятильник і в літровій банці кип’ятиш воду. Світла немає, жодних зручностей… — згадує Сергій Притула. — Але ти щасливий, бо з мамою і татом ви ловите крабів і креветок, потім варите їх тим же кип’ятильником у якійсь каструлі, яку десь наколядували.

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На жаль, батько Сергія Притули помер від раку в 2005 році. Але син успадкував його звички.

— Любов до подорожей мені, мабуть, передалася від батька — ми їздили в дуже тривалі поїздки, могли поїхати зі Збаража на берег Азовського моря, а це немалий шмат дороги, — розповів ведучий Нового каналу. — Зараз ловлю себе на тому, що люблю їздити за кермом на відстані в тисячу-півтори кілометрів. Поки їду, розсортовую всі щоденні думки, розкладаю всі турботи по поличках. Поки помандрував туди-назад, вирішив усі справи, хоча й добу не був в Києві.

Бережіть своїх батьків і не забувайте говорити їм, як сильно любите, не лише у свята, а й без приводу!