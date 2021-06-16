Не ангельский бизнес: взлеты и падения Victoria’s Secret

Незважаючи на всі перипетії, Victoria’s Secret залишається найзнаменитішим білизняним брендом. Його історія ніколи не була однозначною, а успіх свого часу не давав спокою конкурентам і критикам. Надмірний еротизм, расова обмеженість, антибодіпозитив — компанію дорікали багато в чому. З огляду на пандемію та скасування показу 2019 року пішов слух, що «рай» закривають, а «ангелів» розпускають, але насправді бренд лише змінив орієнтири та підкорився суспільству. Як це було — далі в статті.

Сходження імперії та розкриття секрету Вікторії

У 70-х стенфордський випускник Рой Реймонд задумав порадувати дружину елегантною спідньою білизною, але продавщиці в магазині не змогли допомогти клієнту-чоловікові, а розібратися самому у всесвіті бюстьє та нічних сорочок йому не вдалося. Тоді знайти гарний комплект було складно: в повсякденності жінки носили просту бавовну, а мереживну та шовкову білизну використовували дуже рідко та в особливих випадках. Реймонд не купив дружині подарунок, але придумав бізнес-ідею — бутик витонченої спідньої білизни, де кожна жінка знайде модель до смаку, а чоловіки будуть насолоджуватися комфортною атмосферою та зможуть розраховувати на допомогу милих консультантів.

Проєкт Роя Реймонда глобально вплинув на принципи продажів білизни. Назву компанії Victoria’s Secret присвячено манірній королеві Вікторії, яка на тлі витонченості своєї епохи прославилася пуританським норовом. «Секрет Вікторії» символізує таємничість дам XIX століття та втілює фантазії на тему того, що ховалося за закритими сукнями.

За кілька років Реймонд продав бізнес підприємцю Леслі Векснеру, чиє ім’я в майбутньому очолить світовий тріумф компанії. Векснер перекроїв концепцію бренду та розширив цільову аудиторію: якщо раніше каталоги були схожі на сторінки Playboy, то тепер стали нагадувати зйомки Vogue. Продукцію Victoria’s Secret почали асоціювати з доступною розкішшю, продажі злетіли, і невдовзі марка поповнила асортимент: на полицях з’явилися піжами, лінійки косметики, аксесуари та парфуми, кращі з яких представлені на EVA.UA.

Мрія для кожної — у фантазійному шоу «ідеальних» тіл

Перший показ відбувся 1995 року та відтоді почав проходити щорічно. За три роки на подіум вийшли перші «ангели»: Тайра Бенкс, Даніела Пештова, Хелена Крістенсен, Карен Мюлдер і Стефані Сеймур. Окрім розкішної білизни, супермоделі були носили крила, чиї розміри могли суттєво перевищувати немаленький зріст дівчат. Дизайнери Victoria’s Secret разом з організаторами створювали чудові шоу, надихаючись різними культурами та одягаючи манекенниць у запаморочливі вбрання.

Крила всіляких забарвлень і фактур, морські раковини, плетіння з квітів, тематичні елементи — кожне дефіле поєднувало в собі чуттєвість, еротику та бурлеск, тому подобалося як чоловікам, так і жінкам. «Ангели» не просто демонстрували білизну, а виходили під живі виступи світових зірок. На шоу побували Джастін Тімберлейк, Ріанна, Бейонсе, гурт Maroon 5 і багато інших відомих артистів. На відміну від класичних показів, під час проходок моделі могли взаємодіяти з музикантами й глядачами, посміхатися, вітати публіку та всіляко красуватися на сцені. Колосальний успіх звів статус «ангела» VS у ранг найбажаніших і мотивував моделей боротися за право брати участь в показах, а самі вистави вражали уяву.

Під пильним оком громадськості: занепалі «ангели»

До початку 00-х бренд успішно продавав мрію та привабливі образи, які вселяли жінкам, що в фірмовій білизні вони — богині. Але з розвитком фемінізму та бодіпозитиву компанія зазнавала критики. Спочатку її звинуватили в нав’язуванні стандартів краси та сексуалізації жінок, потім — в антибодіпозитиві та фетшеймінгу за рекламний слоган «Ідеальне тіло» поруч із зображеннями моделей. Онлайн-петиція з вимогами змінити «товстий» натяк зібрала 30 000 підписів, після чого бренд скорегував слоган: «Ідеальне тіло для всіх».

Компанія ніколи не пропагувала худорлявість. Згідно з контрактом дівчата повинні були стежити за вагою: не тільки не набирати зайвого, але й не втрачати понад певної норми. Проте, моделей плюс-сайз серед «ангелів» не було: Victoria’s Secret десятиліттями підтримував статус-кво та декларував конкретні уявлення про жіночу красу: підтягнуті фігуристі тіла без зайвих складок. На компанію посипалися засудження за те, що на дефіле немає моделей з різними формами.

Після закликів в Інтернеті бойкотувати покази, поки туди не почнуть брати нестандартних дівчат, у шоу покликали модель з вітиліго Вінні Харлоу, але активістів це не заспокоїло. У 2018 році на той момент президент компанії Едвард Разек зробив непоправне: в одному з інтерв’ю він необачно заявив, що їхнє шоу — це фантазія і розважальне дійство, різним моделям там не місце, а плюс-сайз і трансгендери не відповідають концепції. Пізніше Разек залишив пост.

Відродження «раю» та підпорядкування новим правилам

Останні кілька років під ударами сучасних б’юті-трендів, помилок у просуванні та спалахів ковіду бренд втрачав не тільки глядачів, а й покупців. Занепад змусив менеджерів закрити десятки магазинів по всьому світу. Сексуальність — більше не драйвер продажів. У той час як жінки змінюють сприйняття, припиняють мріяти про пропорції Хайді Клум і віддають перевагу комфорту, Victoria’s Secret доведеться або врахувати запити ЦА, або канути в Лету.

У результаті бренд поступився й використав пандемію для перезавантаження бізнесу. Першим кроком стала співпраця з моделлю-трансгендером, другим — перша за всю історію зйомка бодіпозитивної рекламної кампанії за участю моделі плюс-сайз. Компанія в очах покупців різко стала прогресивною, а продажі, зокрема онлайн, значно зросли.

Імідж VS дуже сильний і все ще відлякує клієнтів, але початок нової епохи покладено. Замість яскравих шоу з довгоногими моделями нас напевно чекає щось нове й не менш цікаве в межах зміненої концепції, а поки потрібно дати бренду час і побажати удачі в подоланні фінансових і репутаційних труднощів.