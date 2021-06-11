Перше місце! TikTok Нового випередив акаунти усіх українських телеканалів
Digital-відділ Нового каналу продовжує підкорювати вершини
Цього разу перемогу команді приніс акаунт на популярній інтернет-платформі TikTok. Він був створений наприкінці червня 2019, і всього за два роки випередив усі українські телеканали за кількістю підписників та переглядів.
Наразі за акаунтом Нового каналу в TikTok слідкують 213 400 фоловерів. Друге та третє місця за кількістю підписників посідають відповідно телеканали «ТЕТ» (212 600) та «1+1» (150 300). Усі інші ТВ-конкуренти Нового в TikTok зібрали менше 100 000 підписників. Що ж, пишатися команді є чим!
5 цікавих фактів про TikTok-акаунт Нового каналу:
- Загальна кількість переглядів відео за місяць – вісім мільйонів;
- У середньому за день на акаунт підписується 1000 нових фоловерів;
- Разом TikTok-відео Нового зібрали чотири мільйони лайків;
- По 1 500 000 переглядів набрали п’ять роликів у акаунті;
- За три місяці на TikTok Нового підписалися 146 000 людей.
@novy_channel
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