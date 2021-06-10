Адский Шеф Алекс Якутов: «Приучу итальянцев к свекле и крыжовнику»

Шеф реаліті Нового каналу вирішив показати українську кухню всьому світові

Днями Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов повернувся з Італії. Їздив не лише відпочити та скуштувати улюблені страви, а й навідатися з перемовинами до директора кулінарної школи I.F.S.E. Саме там Алекс свого часу навчався та отримував досвід від шеф-кухарів мішленівських ресторанів.

– I.F.S.E. – це найбільш інноваційна школа італійської кухні та кондитерських виробів, – розповідає Алекс. – І навіть удостоєна Генеральним секретаріатом Італійської Республіки титулом «Італійська Досконалість». Тепер у школі я буду не навчатися, а створюватиму авторський курс для українців.

Пекельний Шеф став амбасадором школи I.F.S.E.

– Хочу розвивати українську кухню за допомогою італійських технік, – каже Алекс. – Прагну, аби наші кухарі не боялись експериментувати та робили наші національні страви легшими. Щоб відвідувачі влітку обирали не легкий гаспачо, а, приміром, холодний борщ. Школа має дати можливість вивчити нові техніки, стати простором для експериментів та надихнути на нові гастрономічні творіння.

А ще Шеф планує інтегрувати наші інгредієнти до італійських страв.

– Вони не їдять буряк, то я хочу приготувати з нього соус до пасти, – розповідає Алекс. – Для цього буду пояснювати технології ферментації. В Італії не росте аґрус. Я люблю його засолювати та додавати до зеленого борщу. Словом, будемо з шеф-кухарями багато експериментувати. До речі, домовився про безкоштовне навчання у школі для переможців наступних сезонів «Пекельної кухні». Дуже хочу, щоб наші шеф-кухарі розвивали українську кухню!

Чекаємо разом прем’єру «Пекельної кухні» восени на Новому каналі. Це буде гаряче!

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