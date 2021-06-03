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Рецепт пирога зі спаржею від Шефа «Пекельної кухні»

Рецепт пирога зі спаржею від Шефа Пекельної кухні

Алекс Якутов розказав, як швидко приготувати спаржу в листковому тісті

Настав час насолодитися сезоном спаржі на повну. Вона корисна, а її смак незрівнянний. Спаржа чудово доповнить ваші улюблені сніданки або стане ідеальною начинкою для пирога. Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться простим рецептом приготування пирога зі спаржею.

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Інгредієнти для пирога:

  • 0,5 кг – листкового тіста
  • 1 кг – спаржі
  • 100 г – сиру пекоріно
  • 2 гілки розмарину
  • 2 шт. – часнику
  • 30 г – оливкової олії
  • Багато свіжої сезонної зелені – кріп, петрушка, цибуля
  • 1 шт. – жовток

Рецепт пирога зі спаржею від Шефа Пекельної кухні

Інгредієнти для соусу бешамель:

  • 30 г – вершкового масла
  • 2 ст. л. – борошна
  • 300 мл – молока
  • Сіль за смаком

Приготування:

  1. У невеликій каструлі розтопіть масло та всипте борошно. Влийте молоко та додайте сіль, перець. Постійно помішуйте до загущення.
  2. Розкачайте тісто товщиною 10 мм до 20-30 см. У центр налийте соус бешамель.
  3. Залиште край 1 см та змастіть його жовтком. Так край пирога матиме красивий колір та хрускіт.
  4. Промийте спаржу та обріжте закінчення ніжок. Викладіть її в центр рівномірно по всій довжині.
  5. Збризніть оливковою олією.
  6. Поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки та посоліть. Натріть сир та посипте ним пиріг.
  8. Порвіть руками зелень та посипте нею пиріг.

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