Для тата з Болівії і хрестин: зірки Нового каналу – про свої вишиванки

Олександр Педан, Наталя Єжова та Michelle Andrade поділилися, чим для них особливе свято національної сорочки

Традиційно у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Цього року дата припала на 20 травня. На честь цього ведучі Нового каналу розповіли про свої традиційні сорочки. У кожного з них – особливе ставлення до свята, а національне вбрання має неабиякий прихований сенс.

Олександр Педан, ведучий Improv Live Show та реаліті «Екси»

– Кожного року тішуся, коли дедалі більше людей виходять на вулицю у вишитих сорочках, та й сам долучаюся, – ділиться ведучий. – Мені здається, що вишиванка личить кожному. Її можна поєднати як із джинсами, так і з піджаком, і це мегастильно!

Особливо приємно носити вишиванку на свята: у День Незалежності або в той же День вишиванки.

– Наприклад, на хрестини мого сина Марчика ми всією сім’єю одягли національні сорочки. Навіть для гостей визначили такий дрес-код, – згадує Педан. – До речі, це було дуже мило, тому що Лері та Маркові сорочки вишила моя мама. І на хрестини вони вперше їх приміряли. Особисто в мене вишиванок сім: різних кольорів, з різними орнаментами, оздоблені бісером, пошиті українськими дизайнерами. Є навіть футболки з вишивкою.

Michelle Andrade, ведуча «Орел&Решка. Земляни»

– Кілька років тому я вперше з моменту від’їзду з Болівії зустрічала Різдво у Кочабамбі зі своєю сім’єю. Готувалася до поїздки заздалегідь, і вибрала подарунок кожному з нашої «болівійської двадцятки», – ділиться дівчина. – Знаючи, що тато трохи ностальгує за Україною, привезла йому в подарунок красиву вишиванку. Він був приємно здивований, а моя тітка навіть вишила собі таку саму! При болівійській спеці це виявилося відмінним варіантом святкового вбрання.

Наталя Єжова, ведуча та психологиня реаліті «Екси»

– Для мене головна цінність вишиванки, якщо вона зроблена власноруч, – ділиться Наталя. – Коли я була у школі, то дуже любила вишивати хрестиком. Пам’ятаю, вишила якось Києво-Печерську Лавру. Ця картина й досі є у мене вдома. Пару років тому стався цікавий випадок. Коли моїй доньці Кірі було лише два роки, ми приїхали до її бабусі, моєї мами, яка зберігає всі картини, які я колись робила власноруч. Ми показали ці витвори Кірі. А потім пояснили, що таке вишивка та вишиванка. Розповіли, що це не звичайна сорочка з узором, а річ, яку роблять руками і з душею. За збігом обставин тоді був День Незалежності, і моя донька сама попросила одягнути нашу традиційну українську вишиванку. Вона зрозуміла, що це не просто одяг, а цінність. Тож це фото для мене – особливе і пам’ятне. Вишиванки нам з донькою подарувала, до речі, моя мама.

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