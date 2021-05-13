На Пекельній кухні вибрали кращого кухаря України





Богу або Богині кухні вручили 300 тисяч гривень виграшу і дали можливість попрацювати у ресторані Пекельного Шефа Алекса Якутова

Дві команди кухарів, чоловіків і жінок, два місяці зйомок, два фіналісти і лише один переможець «Пекельної кухні» (Новий канал). Щоб піднятися на кулінарний Олімп, учасників проекту кинули у справжнє пекло. Вони в буквальному сенсі пройшли крізь вогонь і воду: добували продукти в річці, вривалися на кухню через вогненні ворота, обробляли туші голіруч. І це лише мала частина завдань «Пекельної кухні». До таких суворих умов не були готові навіть найбільш досвідчені й відважні. Хтось здавався сам, комусь вказував на двері Пекельний Шеф Алекс Якутов.

– У Шефа вийшло все, – каже керівник проекту Олена Синегіна. – Встановити беззаперечний авторитет з першої ж зустрічі і бути абсолютно справедливим. Кожну претензію Шефа до роботи учасників ті завжди розуміли і не заперечували. Траплялося, поза кадром вони підходили до нього й вибачалися, що приготували погану страву. Їм реально було соромно за себе. При цьому в потрібний момент Алексу вдавалося розряджати обстановку гумором і створювати правильну атмосферу.

Елітний телересторан

Лише двом кухарям вдалося дістатися фіналу «Пекельної кухні». За крок до вершини кулінарного Олімпу їм довелося пройти останнє, найскладніше випробування – нагодувати суворих критиків. На прощальну вечерю до телересторану покликали важливих гостей: дипломатів іспанського посольства та відомих людей. Але найбільше фіналісти тремтіли перед іменитими кулінарами, приміром, організатором відомого міжнародного гастрономічного конкурсу Bocuse d’Оr Ukraine Антоніною Захаровою, засновником Асоціації шеф-кухарів Півдня України Віктором Титовим або шеф-кухарем Євгенієм Клопотенком.

– Чудово, що є подібні проекти, які підвищують рівень кухарів. В Україні ситуація з кулінарними кадрами плачевна, адже система навчання застаріла, – розповідає Євген Клопотенко. – Тому навіть для тих глядачів, які будуть просто дивитися реаліті, проект стане великим поштовхом до розвитку.

Равлики з Полтави

Щоб здивувати строгих гостей, фіналісти розробили унікальне меню. Таких страв ви не знайдете в жодному ресторані, тільки на «Пекельної кухні»! Для їх приготування замовили продукти, які ми не звикли бачити в рецептурі вареників або борщу: варення з шишок, кілограм цвіркунів, півтори тисячі равликів і навіть їстівні троянди. Важливі інгредієнти шукали по всій Україні й привозили спеціально до фінальної вечері. За кілька годин, поки фіналісти з командами «горіли» на кухні, намагаючись догодити гостям ресторану, ті з’їли 10 кілограмів телятини, 8 кіло курки і 60 кіло овочів!

– Спостерігаючи, як учасники готували, я зробив один висновок – кожен з них дуже виріс на «Пекельній кухні». Це було дуже помітно зі страв, що подавали! – ділиться Пекельний Шеф Алекс Якутов. – Якщо учасники та фіналісти правильно скористаються знаннями, які вони отримали на проекті, їх чекає блискуче професійне майбутнє. По секрету скажу, що одна з учасниць, яка прийшла на кастинг аматором, після участі в реаліті влаштувалася шеф-кухарем у ресторан! Ось і робіть висновки про те, яку школу тут пройшли кухарі.

Та переможцем «Пекельної кухні» стала (або став) тільки один кухар. Хто – дізнаєтеся восени 2021. Утім, як і те, чи змогли в реаліті відповісти на головне питання: хто крутіше готує – жінки чи чоловіки?

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