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Півтори тисячі равликів і пелюстки троянд у страві: на «Пекельній кухні» вибрали кращого кухаря України


На Пекельній кухні вибрали кращого кухаря України

Богу або Богині кухні вручили 300 тисяч гривень виграшу і дали можливість попрацювати у ресторані Пекельного Шефа Алекса Якутова

Дві команди кухарів, чоловіків і жінок, два місяці зйомок, два фіналісти і лише один переможець «Пекельної кухні» (Новий канал). Щоб піднятися на кулінарний Олімп, учасників проекту кинули у справжнє пекло. Вони в буквальному сенсі пройшли крізь вогонь і воду: добували продукти в річці, вривалися на кухню через вогненні ворота, обробляли туші голіруч. І це лише мала частина завдань «Пекельної кухні». До таких суворих умов не були готові навіть найбільш досвідчені й відважні. Хтось здавався сам, комусь вказував на двері Пекельний Шеф Алекс Якутов.

На Пекельній кухні вибрали кращого кухаря України

– У Шефа вийшло все, – каже керівник проекту Олена Синегіна. – Встановити беззаперечний авторитет з першої ж зустрічі і бути абсолютно справедливим. Кожну претензію Шефа до роботи учасників ті завжди розуміли і не заперечували. Траплялося, поза кадром вони підходили до нього й вибачалися, що приготували погану страву. Їм реально було соромно за себе. При цьому в потрібний момент Алексу вдавалося розряджати обстановку гумором і створювати правильну атмосферу.

Елітний телересторан

На Пекельній кухні вибрали кращого кухаря України

Лише двом кухарям вдалося дістатися фіналу «Пекельної кухні». За крок до вершини кулінарного Олімпу їм довелося пройти останнє, найскладніше випробування – нагодувати суворих критиків. На прощальну вечерю до телересторану покликали важливих гостей: дипломатів іспанського посольства та відомих людей. Але найбільше фіналісти тремтіли перед іменитими кулінарами, приміром, організатором відомого міжнародного гастрономічного конкурсу Bocuse d’Оr Ukraine Антоніною Захаровою, засновником Асоціації шеф-кухарів Півдня України Віктором Титовим або шеф-кухарем Євгенієм Клопотенком.

На Пекельній кухні вибрали кращого кухаря України

– Чудово, що є подібні проекти, які підвищують рівень кухарів. В Україні ситуація з кулінарними кадрами плачевна, адже система навчання застаріла, – розповідає Євген Клопотенко. – Тому навіть для тих глядачів, які будуть просто дивитися реаліті, проект стане великим поштовхом до розвитку.

Равлики з Полтави

На Пекельній кухні вибрали кращого кухаря України

Щоб здивувати строгих гостей, фіналісти розробили унікальне меню. Таких страв ви не знайдете в жодному ресторані, тільки на «Пекельної кухні»! Для їх приготування замовили продукти, які ми не звикли бачити в рецептурі вареників або борщу: варення з шишок, кілограм цвіркунів, півтори тисячі равликів і навіть їстівні троянди. Важливі інгредієнти шукали по всій Україні й привозили спеціально до фінальної вечері. За кілька годин, поки фіналісти з командами «горіли» на кухні, намагаючись догодити гостям ресторану, ті з’їли 10 кілограмів телятини, 8 кіло курки і 60 кіло овочів!

На Пекельній кухні вибрали кращого кухаря України

– Спостерігаючи, як учасники готували, я зробив один висновок – кожен з них дуже виріс на «Пекельній кухні». Це було дуже помітно зі страв, що подавали! – ділиться Пекельний Шеф Алекс Якутов. – Якщо учасники та фіналісти правильно скористаються знаннями, які вони отримали на проекті, їх чекає блискуче професійне майбутнє. По секрету скажу, що одна з учасниць, яка прийшла на кастинг аматором, після участі в реаліті влаштувалася шеф-кухарем у ресторан! Ось і робіть висновки про те, яку школу тут пройшли кухарі.

Та переможцем «Пекельної кухні» стала (або став) тільки один кухар. Хто – дізнаєтеся восени 2021. Утім, як і те, чи змогли в реаліті відповісти на головне питання: хто крутіше готує – жінки чи чоловіки?

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