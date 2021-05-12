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Телепрограма
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД
06:00
Kids’ Time. Мультфільми
07:30
Орел&Решка
08:30
Т/С Надприродне
12:20
Х/Ф Механік
14:10
Х/Ф Доктор Стрэндж
16:20
Х/Ф Залізна Людина 3
19:00
Аферисти в сітях. Прем’єра!
21:00
Х/Ф Спіймай шахрайку якщо зможеш
23:30
Х/Ф Сестри
01:40
Вар`яти
02:55
Служба розшуку дітей
03:00
Зона Ночі. Новий погляд
05:00
Абзац!
05:00
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Том і Джеррі
07:30
Орел&Решка
08:30
Т/С Надприродне
11:00
Х/Ф Денні пес
12:50
Екси
15:10
Хто зверху?
19:00
Де логіка? Прем’єра!
20:00
Improv Live Show. Прем’єра!
21:00
Х/Ф Баррі Сіл: Король контрабанди
23:10
Х/Ф Пересадка
00:50
Х/Ф Ліс привидів
02:40
Зона Ночі. Новий погляд
05:00
Абзац!
05:00
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Том і Джеррі
07:30
Орел&Решка
08:30
Т/С Надприродне
11:00
Х/Ф Спіймай шахрайку якщо зможеш
13:10
У кого більше?
15:10
Хто зверху?
19:00
Хто зверху?
21:00
Х/Ф Кров’ю і потом: Анаболіки
23:40
Х/Ф Офісний розковбас
01:20
Вар`яти
02:55
Зона Ночі. Новий погляд
05:00
Абзац!
05:00
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Том і Джеррі
07:30
Орел&Решка
08:30
Т/С Надприродне
11:00
Х/Ф Баррі Сіл: Король контрабанди
13:10
У кого більше?
15:10
Хто зверху?
19:00
Хто зверху?
21:00
Х/Ф Хлопці зі стволами. Прем’єра!
23:20
Х/Ф Спадковість
01:50
Т/С Шлях чарівника
02:40
Служба розшуку дітей
02:45
Зона Ночі. Новий погляд
04:50
Х/Ф Ліс привидів
06:40
Х/Ф Я вбиваю велетнів
08:30
Т/С Надприродне
11:00
Х/Ф Ясон та аргонавти
14:40
Х/Ф Судний день
16:50
Х/Ф Дракон Піта
18:50
Х/Ф Білий полон
21:00
Х/Ф Кінг Конг
00:50
Вар`яти
02:20
Служба розшуку дітей
02:25
Зона Ночі. Новий погляд
05:30
Вар`яти
08:10
Kids’ Time. Каспер
10:00
Орел&Решка. Чудеса світу....
11:10
Орел&Решка
14:20
М/Ф Альоша Попович і Тугарин Змій
16:00
М/Ф Добриня Микитич і Змій Горинич
17:10
М/Ф Ілля Муромець і...
18:50
Х/Ф Тор
21:00
Х/Ф Тор: Царство темряви
23:10
Х/Ф Перша відьма. Прем’єра!
01:10
Т/С Шлях чарівника
02:00
Зона Ночі. Новий погляд
04:40
Х/Ф Я вбиваю велетнів
06:20
Х/Ф Зачароване королівство
12:00
Х/Ф Дракон Піта
14:00
Х/Ф Тор
16:10
Х/Ф Тор: Царство темряви
18:20
Х/Ф Тор: Рагнарок
21:00
Х/Ф Чорна пантера
23:40
Х/Ф Воїни світла
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Рус
Укр
Рус
Меню
×
Проекти
Від пацанки до панянки
Де логіка?
Аферисти в сітях
Орел&Решка. 10 років
Орел & Решка
Improv Live Show
G.SPACE
Вар`яти
Предметка. Пост-шоу
Хто зверху?
Перші ластівки
Супер Топ-модель по-українськи
Діти проти зірок
Кохання на виживання
У кого більше
Lе Маршрутка
Будиночок на щастя
FAKE
Ревізор
СуперІнтуїція
Хто проти блондинок?
Шалена зірка
Екси
Таємний агент
Подорожники
Новенька
Пацанки. Нове життя
Заробітчани
Подіум
Київ вдень та вночі
Педан і Серафим
Половинки
Зірки під гіпнозом
Супермодель по-українськи
Відкрити на окремій сторінці
Телепрограма
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД
06:00
Kids’ Time. Мультфільми
07:30
Орел&Решка
08:30
Т/С Надприродне
12:20
Х/Ф Механік
14:10
Х/Ф Доктор Стрэндж
16:20
Х/Ф Залізна Людина 3
19:00
Аферисти в сітях. Прем’єра!
21:00
Х/Ф Спіймай шахрайку якщо зможеш
23:30
Х/Ф Сестри
01:40
Вар`яти
02:55
Служба розшуку дітей
03:00
Зона Ночі. Новий погляд
05:00
Абзац!
05:00
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Том і Джеррі
07:30
Орел&Решка
08:30
Т/С Надприродне
11:00
Х/Ф Денні пес
12:50
Екси
15:10
Хто зверху?
19:00
Де логіка? Прем’єра!
20:00
Improv Live Show. Прем’єра!
21:00
Х/Ф Баррі Сіл: Король контрабанди
23:10
Х/Ф Пересадка
00:50
Х/Ф Ліс привидів
02:40
Зона Ночі. Новий погляд
05:00
Абзац!
05:00
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Том і Джеррі
07:30
Орел&Решка
08:30
Т/С Надприродне
11:00
Х/Ф Спіймай шахрайку якщо зможеш
13:10
У кого більше?
15:10
Хто зверху?
19:00
Хто зверху?
21:00
Х/Ф Кров’ю і потом: Анаболіки
23:40
Х/Ф Офісний розковбас
01:20
Вар`яти
02:55
Зона Ночі. Новий погляд
05:00
Абзац!
05:00
Абзац!
06:00
Kids’ Time. Том і Джеррі
07:30
Орел&Решка
08:30
Т/С Надприродне
11:00
Х/Ф Баррі Сіл: Король контрабанди
13:10
У кого більше?
15:10
Хто зверху?
19:00
Хто зверху?
21:00
Х/Ф Хлопці зі стволами. Прем’єра!
23:20
Х/Ф Спадковість
01:50
Т/С Шлях чарівника
02:40
Служба розшуку дітей
02:45
Зона Ночі. Новий погляд
04:50
Х/Ф Ліс привидів
06:40
Х/Ф Я вбиваю велетнів
08:30
Т/С Надприродне
11:00
Х/Ф Ясон та аргонавти
14:40
Х/Ф Судний день
16:50
Х/Ф Дракон Піта
18:50
Х/Ф Білий полон
21:00
Х/Ф Кінг Конг
00:50
Вар`яти
02:20
Служба розшуку дітей
02:25
Зона Ночі. Новий погляд
05:30
Вар`яти
08:10
Kids’ Time. Каспер
10:00
Орел&Решка. Чудеса світу....
11:10
Орел&Решка
14:20
М/Ф Альоша Попович і Тугарин Змій
16:00
М/Ф Добриня Микитич і Змій Горинич
17:10
М/Ф Ілля Муромець і...
18:50
Х/Ф Тор
21:00
Х/Ф Тор: Царство темряви
23:10
Х/Ф Перша відьма. Прем’єра!
01:10
Т/С Шлях чарівника
02:00
Зона Ночі. Новий погляд
04:40
Х/Ф Я вбиваю велетнів
06:20
Х/Ф Зачароване королівство
12:00
Х/Ф Дракон Піта
14:00
Х/Ф Тор
16:10
Х/Ф Тор: Царство темряви
18:20
Х/Ф Тор: Рагнарок
21:00
Х/Ф Чорна пантера
23:40
Х/Ф Воїни світла
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Шукати свою половинку потрібно серцем. Анонс фільму «Кінг Конг» на Новому каналі
12 травня
Шукати свою половинку потрібно серцем. Анонс фільму «Кінг Конг» на Новому каналі
Video:
Шукати свою половинку потрібно серцем. Анонс фільму «Кінг Конг» на Новому каналі
Дивіться онлайн АНОНС фільму Кінг Конг на Новому каналі
Дивіться у п’ятницю о 21:00 на Новому каналі.
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