Новий каналНовиниШукати свою половинку потрібно серцем. Анонс фільму «Кінг Конг» на Новому каналі

Шукати свою половинку потрібно серцем. Анонс фільму «Кінг Конг» на Новому каналі

Video: Шукати свою половинку потрібно серцем. Анонс фільму «Кінг Конг» на Новому каналі

Дивіться онлайн АНОНС фільму Кінг Конг на Новому каналі

Дивіться у п’ятницю о 21:00 на Новому каналі.