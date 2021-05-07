Зірки Нового каналу – про найдорожчі подарунки для мам

Сергій Притула, Алекс Якутов та Катерина Виноградова розповіли, як розчулювали матусь

Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. На честь цього свята ведучі Нового каналу згадали, які найбільш цінні подарунки робили своїм найріднішим людям. І зараз йдеться зовсім не про гроші, а про дорогі серцю вчинки та сюрпризи.

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Сергій Притула показав мамі світ

– Свого часу наша мама поклала свою кар’єру на вівтар «трьох доберманів», як вона тоді казала, – батька, старшого брата і мене. Своїх хлопців, яких вона любила і любить до сьогодні, – говорить ведучий шоу «Де логіка?», «Хто зверху?» та «Діти проти зірок». – Коли ми з братом підросли і стали на ноги, то спробували компенсувати їй те, що вона втратила. Ми вважали за необхідне показати мамі світ. Мабуть, найдорожчі подарунки вимірюються не у фінансовому еквіваленті, а дорогими спогадами – це те, що мама побачила Чехію, Ізраїль, Італію, Португалію, Францію та інші країни. Це той здобуток, який ми з братом можемо собі занести в плюс щодо подарунків мамі.

Алекс Якутов подарував телефонний дзвінок

– Свій перший кулінарний шедевр, яблучний пиріг шарлотку, я зробив саме для мами. Він був чудовий! – каже Пекельний Шеф проекту «Пекельна кухня». – Приготував його вдома сам, коли мені було 12 років. Мама тоді лежала в лікарні на збереженні, а я хотів їй зробити приємне. Це був мій зірковий час, адже вся лікарня тягнула свої животи до пирога (сміється). Та й зараз принагідно намагаюся порадувати маму. Коли вона приїжджає до мене в Київ, вожу її по магазинах. Одягаю, купую якісь потрібні речі. А заодно ще й по ресторанах ходимо. Вона сама цього не робить, тож мені хочеться показати їй все і дати можливість скуштувати щось нове. Та, на мою думку, найдорожчі подарунки не вимірюються грошима. Зараз будь-який телефонний дзвінок мамі – це вже подарунок. Адже в шаленому ритмі не часто вдається приділяти їй багато уваги. Мама працює лікарем швидкої допомоги, і якщо мій телефонний дзвінок лунає під час виклику, вона розмовляє на гучномовці і обов’язково питає: «Синку, ти на зйомках, так?» Пишається мною. І мені це приємно.

Катерина Виноградова подарувала картину, яка навіює ностальгію

– Моя мама родом з Севастополя, а навчалась у Ялті. Там познайомилася з моїм татом, – розповідає завуч Школи леді «Від пацанки до панянки». – Коли ми разом востаннє були в Криму (ще до 2014 року), я у вуличного художника купила їй картину. На ній зображені набережна, море і пара закоханих. Виявилося, що це один з емоційно найдорожчих подарунків у її житті, тому що Ялта – це місто, де мої батьки зустрілися, закохалися й почали своє спільне життя. Тепер ця картина висить у них у вітальні та викликає прекрасні спогади.

Не забудьте привітати маму 9 травня! Пам’ятайте, головне – не цінники, а щирість та любов до найріднішої людини.