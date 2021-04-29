Рецепт львівського сирника від сушефа «Пекельної кухні»
Микита Єфанов розказав та показав, як готувати святковий десерт
Вже цієї неділі будемо святкувати Великдень. Окрасою святкового столу, звісно, стануть паски та крашанки. Впевнені, що кожна господиня приготує й щось солоденьке. Сушеф кулінарного реаліті «Пекельна кухня», яке знімає Новий канал, Микита Єфанов ділиться рецептом львівського сирника. До речі, десерт приготувати нескладно. Запевняємо, смак буде неперевершений!
Інгредієнти:
- 400 г – 5% кисломолочного сиру
- 3 шт. – яєць
- 5 г – ванільного цукру
- 5 г – розпушувача
- 100 г – родзинок
- 150 г – коньяку або рому
- Цедра 1 апельсину
- Дрібка солі
Інгредієнти для поливки:
- 100 г – цукру
- 100 г – вершків
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Приготування:
- Залийте родзинки окропом, щоб вони набухли.
- В окремій посудині збийте до однорідної маси сир, цедру апельсина, ванільний цукор та жовтки яєць.
- Злийте з родзинок воду і залийте їх ромом або коньяком.
- Збийте білки в пишну піну, додайте сіль.
- Додайте білки у сирну масу, обережно та невеликими порціями.
- Поставте сирник у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
- Коли приготується, не поспішайте виймати з духовки. Залиште на ніч остигати.
Приготування поливки:
- Розтопіть цукор. Має утворитися карамель.
- Додайте вершки
- Поливайте сирник, як остигне.
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