Новий каналНовиниТЕСТ: Хто ти з Нового каналу, коли щасливий?

ТЕСТ: Хто ти з Нового каналу, коли щасливий?

ТЕСТ: Хто ти з Нового каналу, коли щасливий?

Сьогодні, 20 березня, у світі відзначається Міжнародний день щастя. Чудовий день, щоб нагадати: щастя — завжди всередині нас, потрібно лиш навчитися його помічати. А також чудова нагода пройти наш фановий тест та дізнатися, хто ти з Нового каналу, коли щасливий! Завжди на позитиві, незважаючи на обставини, як Олександр Педан і Олена-Крістіна Лебідь? Вносиш яскраві фарби у кожен свій день, як Соня Плакидюк? Хто найбільше схожий на тебе у моменти щастя?

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