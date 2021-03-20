«Щастя – це увага та турбота»: кому дарують щастя зірки Нового каналу?

20 березня весь світ святкує День щастя. Як відзначити це свято? Звичайно, зробити когось щасливим. Про свої «щасливих» вчинки розповіли зірки Нового каналу – завучі Школи леді Ірина Зайцева і Катерина Виноградова, а також імпровізатори Костя Трембовецький, Володимир Шумко та Роман Міщеряков.

Катерина Виноградова, завуч Школи леді в реаліті «Від пацанки до панянки»

– Ми робимо людей щасливими набагато частіше, ніж думаємо: поступилися місцем, пропустили вперед в черзі вагітну жінку або літню людину, підбадьорили недосвідченого офіціанта, який випадково розлив каву. Зайвий раз подзвонили батькам або залишили підбадьорливий коментар в соцмережах. А хтось із колег кожен день п’є чай з подарованої вами чашки і щасливий, тому що вона його улюблена, або подруга кутається в шарф, який ви зв’язали. До чого це я? Щастя – це увага і турбота, вчасно сказане слово підтримки, час, який ви приділили комусь. Іноді взагалі випадково виходить. У третьому випуску «Від пацанки до панянки. Zалежні» було символічне завдання: дівчатка повинні були встигнути загасити слово «майбутнє», але на жаль, літери впали. Я згадала, що у мене є відео, яке не увійшло в монтажну версію, де видно, що одна буква «Є» все ж вціліла. І директорка Школи леді Тетяна Мокріді каже дівчаткам, що це прекрасний знак, який свідчить, що «Майбутнє у вас Є!». Я виклала ці кадри на своїй сторінці, а на наступний ранок отримала прекрасний коментар від жінки, заряджений щастям: «Дочка вчора засмутилася, побачивши, що слово згоріло. Розповім їй, що залишилася ця буква. Дякуємо!».

Костянтин Трембовецький, учасник Improv Live Show

– Я зробив щасливою свою маму, коли закінчив музичну школу, в якій провів вісім років. Мама стала єдиною людиною, якій це принесло щастя. Тому що особисто я вісім років ненавидів скрипку, а викладачі вісім років ненавиділи мене, який ненавидів скрипку.

Роман Міщеряков, учасник Improv Live Show

– Відчувати щастя людей – це прекрасно. Але бачили б ви, як радіє моя собака, коли я йду в іншу кімнату за чаєм і повертаюся через дві хвилини. Людям варто повчитися у наших чотирилапих друзів перебувати в моменті і радіти дрібницям. Повірте, в кожній хвилині є щось особливе. Наприклад, щастя. Тому що хтось із близьких повернувся із сусідньої кімнати з чаєм.

Ірина Зайцева, завуч Школи леді в реаліті «Від пацанки до панянки»

– Не мені судити, чи зробила я когось щасливим, але точно знаю, що допомогла встати на шлях до кращого життя дуже багатьом. А чи дійдуть вони до кінця цього шляху, залежить від них. Складно виділити з усіх людських доль, до яких я була причетна, якусь одну. Це як вибирати між своїми ж дітьми. Ось ми з вами допомогли багатьом пацанкам, але змогли б ви виділити з усіх лише одну? Я щиро радію за всіх і кожного, кому змогла допомогти знайти в житті щастя прямо або побічно. Радію за кожну свою клієнтку, за кожну пацанку, яка стала прекрасною леді, за кожну фіналістку конкурсу краси і за кожну дитину, якій змогла полегшити долю. Кожна нова історія, кожна людська доля залишає незгладимий слід в моєму серці і надихає продовжувати нести людям добро.

Володимир Шумко, учасник Improv Live Show

– Я намагаюся кожен день когось робити щасливим, особливо близьких: дружину, батьків, друзів. Один випадок мені запам’ятався. Я побачив у себе на районі дідуся, який стояв біля кіоску і торгував. Його бабуся йому склала яблука, закрутки різні, зелень. Напевно, все, що було вдома. І так вийшло, що я тричі проходив біля нього, а у дідуся нічого не купували. І я купив все, що у нього було. Не передати його щастя. Він був у масці, але по очах я побачив, що він в шоці і щасливий одночасно: розсміявся, зрадів, ми з ним познайомилися. Я пізніше пост написав – якщо у вас є хоча б 20 гривень, не проходьте повз і купіть щось у таких дідусів-бабусь, тому що їх багато. Такі моменти і мене роблять щасливим.

Новий канал вітає всіх з Днем щастя. Давайте будемо щасливі разом!

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