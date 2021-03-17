«Позитивна краса»: Unilever відмовляється від слова «нормальний» у рекламі

Окрім відмови від використання слова «нормальний», бренди Unilever зобов’язуються перестати використовувати цифрову обробку фотографій, покликану змінити форму або розмір, пропорції тіла або колір шкіри людини, а також збільшити кількість рекламних матеріалів, на яких зображені люди з різних країн і різних соціокультурних груп, які раніше були недостатньо представлені в цій сфері.

Рішення було прийнято в межах запуску нової глобальної стратегії «Позитивна краса» (Positive Beauty). Вона встановлює для косметичних брендів компанії, таких як Dove, Rexona, Axe та інших ряд довгострокових зобов’язань і дій, які будуть символізувати нову еру краси – інклюзивної, неупередженої і вірної принципам сталого розвитку.

Відмова від терміну «нормальний» – один з численних кроків, які компанія робить, кидаючи виклик обмежуючим ідеалам в індустрії краси. Unilever прагне покласти край дискримінації і виступає за прийняття краси у всіх її проявах. Згідно з нещодавно проведеним дослідженням Unilever, в якому взяли участь 10 тисяч людей з дев’яти країн світу, використання слова «нормальний» при описі структури волосся або текстури шкіри змушує більшість людей відчувати себе недостатньо привабливими.

– Щоденно близько мільярду людей використовують нашу косметичну продукцію, ще більше людей регулярно бачать нашу рекламу. Саме тому у брендів Unilever є всі можливості для того, щоб змінювати життя людей. Ми прагнемо боротися зі стереотипними соціальними нормами і упередженнями в суспільстві, сприяти формуванню більш широкого і інклюзивної розуміння краси. Очевидно, що виключення слова «нормальний» на упаковках і в заявах брендів не викорінить проблему повністю, але ми вважаємо це важливим кроком вперед, – говорить президент категорії косметичної продукції компанії Unilever Санні Джейн. – Це лише одна з численних дій, які ми вживаємо в межах стратегії «Позитивна краса». Її мета – не лише знизити наш негативний вплив, але і принести більше користі людям та планеті. Все більше споживачів обирають бренди, які реалізують соціальні та екологічні програми. Тому ми переконані, що новий підхід зміцнить наш бізнес і зробить його більш успішним.

Відмова пов’язана з трьома зобов’язаннями, які Unilever бере на себе в межах нової стратегії для формування реального і вимірюваного впливу брендів косметичних засобів на людство і планету:

– покращувати здоров’я і самопочуття, забезпечувати рівність і інклюзивне середовище для 1 мільярда людей щорічно до 2030 року;

– бренди Unilever сприятимуть рівноправності статей, відмовляючись від загальноприйнятих кліше в рекламі і реалізуючи програми, які кидають виклик існуючому статусу-кво;

– сприяти захисту і відновленню 1,5 млн гектарів землі, лісів та океанів до 2030 року;

– підтримати глобальну заборону на тестування косметики на тваринах до 2023 року.

«Позитивна краса» стала завершальною в переліку стратегій бізнес-підрозділів Unilever. Раніше були оголошені і запущені стратегії «Чисте майбутнє» (Clean Future) для категорії побутової хімії і «Майбутнє харчової галузі» (Future Foods) для категорії харчової продукції, напоїв і морозива.

*Розміщено як партнерський матеріал.