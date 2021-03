Just say it! Фонд Олени Пінчук та Keepstyle випустили капсульну колекцію

Зірки серіалу «Перші ластівки», супермоделі та відомі блогери і тік-токери підтримали благодійну капсульну колекцію Just say it!, яку представили Dialog hub Фонду Олени Пінчук і Keepstyle.

15 березня 2021 року Dialog hub – простір вільних розмов Фонду Олени Пінчук і український бренд одягу Keepstyle представили благодійну капсульну колекцію худі та футболок «Just say it». Слоган колекції закликає молодь не боятися говорити про секс і сексуальну освіту, вчитися вести діалог зі своїми партнерами, батьками та фахівцями. Надягаючи одяг з капсульної колекції, кожен учасник проекту тим самим демонструє свою обізнаність у сексуальній освіті та закликає інших відверто говорити про свої бажання і межах, не боятися ставити запитання і вчитися бути відповідальним.

У фотосесії на підтримку кампанії Just say it взяли участь українські актори і блогери: Таїсія-Оксана Щурук і Максим Девізоров – зірки серіалу «Перші ластівки» і «Перші ластівки. Zалежні», Тетяна Брик – переможниця проекту «Супер Топ-модель по-українськи» і Даша Майстренко – фіналістка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», Даня Вегас, актор серіалу «Школа» та засновник українського тік-ток дому ULoveHome, а також учасники ULoveHome Liza Nice, Леон, Трейсі та Kireal.

Усі виручені від продажу цієї колекції кошти будуть спрямовані на створення однойменного відеокурсу для підлітків з кращими фахівцями: гінекологами, сексологами, психологами і навіть аддиктологами, які дадуть відповідь на всі актуальні запитання й навчать говорити про власні переживання. Курс буде розміщений у вільному доступі в соціальних мережах фонду – YouTube та Instagram, щоб якомога більше підлітків в Україні дізналися корисну інформацію про сексуальну освіту, психологічну підтримку, і не боялися говорити на складні теми.

За даними Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, середній вік, у якому сучасні підлітки мають перший статевий акт, складає 14-15 років. І ці дані не змінюються вже майже 15 років. Саме сексуальна освіта може допомогти підліткам отримати безпечний досвід першого сексу, знати все про захищені стосунки, щоб уберегтися від захворювань, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ, опанувати правильні навички комунікації з партнером. Сексуальна освіта – це не розповіді про те, як займатися сексом, а формування етики та культури сексуального життя в майбутньому, що дає можливість захистити від сексуального насильства і психологічних травм. Це про повагу до своїх кордонів і доступне інформування дітей про те, як влаштовано їхнє тіло.

Футболки можна придбати в інтернет-магазині «Keepstyle» та через Instagram-сторінку бренду.

– Безпосередньо для нас ця колаборація стала крутою можливістю зробити важливу справу – надати корисну й важливу інформацію широкій аудиторії, і насамперед «нашим» людям, яких ми знайшли протягом багатьох років роботи. Наше ком’юніті – молоді, яка потребує сексуальної освіти, вона отримає знання, підтримку і впевненість через те, що ми вміємо – через одяг, саме тому – just say it, – зазначили представники бренду.

Додаткова інформація

Dialog hub – простір вільних розмов. Це інформаційно-освітній центр для молоді, який відкрився у столиці в 2019 році за сприяння Київської міської державної адміністрації. У просторі проводяться лекції та тренінги для дітей, підлітків та молоді з сексуальної освіти і безпеки в інтернеті, а також просвітницька робота з батьками. Dialog hub представлений і в онлайн-форматі на YouTube, і це перший в Україні канал з лекціями з сексуальної освіти та психологічної підтримки молоді.

Фонд Олени Пінчук

Фонд заснувала Олена Пінчук у вересні 2003 року. У грудні 2017-го було оголошено, що крім боротьби зі СНІДом, організація разом із фондом «Кока-Кола» також буде займатися підтримкою жінок і дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу залишиться однією з пріоритетних тем у роботі фонду. Основними напрямками його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом і здоровий спосіб життя; менторські та освітні проекти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.