Алла Костромічова стала жертвою шахраїв

Аферисти прикриваються ім’ям ведучої Нового каналу, щоб зламати акаунти її довірливих прихильників

У гонитві за легкою наживою шахраї готові на все, а віртуальна анонімність лише грає їм на руку. Аферисти дедалі частіше прикриваються іменами відомих особистостей, щоб обдурити їхніх шанувальників. Цього разу мішенню шахраїв стала Алла Костромічова – ведуча проекту «Супер Топ-модель по-українськи», який показував Новий канал.

– Вам могло прийти таке повідомлення: «Вітаємо! Вам пощастило! Вас вибрали фіналістом розіграшу від @alla (Алла Костромічова) за підтримки соціальної мережі Instagram. Можливий приз кожному учаснику – до 200 000 руб. на карту протягом доби або інші призи! Щоб узяти участь у конкурсі, потрібно прийняти запит цього повідомлення й перейти за посиланням нижче!» Це шахрайство! Блокуйте й не ведіться, – попередила ведуча Нового каналу.

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Головна гроза аферистів в Україні – ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь – попереджає: ставитися до повідомлень від незнайомих людей необхідно з максимальною обережністю.

– Не переходьте за посиланнями, які невідомі люди шлють вам в direct (особисті повідомлення в Instagram, – прим. ред.)! За допомогою них зламують ваші акаунти! – зазначила ведуча «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь. – Запам’ятайте, посилання надсилають з інтригою, щоб вам захотілося натиснути! Типу: «Воу, я за тобою вчора стежив – навіть відео зняв, заціни!» Це і є пастка – цікавість штовхне вас натиснути. Ваш акаунт – це ваш віртуальний дім, зумійте його захистити!