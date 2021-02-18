Таня Брик, Юля Юріна і Саша Таб розповіли про свої улюблені настільні ігри

Лютий – прекрасний час, щоби засісти з друзями або родиною за великим столом і розкласти картки, кубики та фішки. Ми розпитали українських знаменитостей про те, в які настільні ігри вони грають зимовими вечорами.

Настолки виникли ще в Давньому Єгипті й Межиріччі, а ось початком їхньої сучасної історії прийнято вважати 1935 рік. Саме тоді побачила світ знаменита «Монополія», а вже в 1936 році вона стала найбільш продаваною грою в США. Сьогодні настолки переживають бум: з’являються нові, удосконалюються й доповнюються ігри з багаторічним стажем.

Кому з українських зірок близька ґік-культура та які настолки їм до душі, розповідаємо в цій статті.

Тетяна Брик, переможниця телешоу «Супер топ-модель по-українськи»:

– Моя найулюбленіша гра – Uno. Ще я шалено люблю Твістер, хоч це й не настільна гра. У «Монополію» грати зовсім не вмію, тому постійно програю. Коли я була маленька, ми з батьками грали в шашки, причому не просто так, а на ставки по 5-10 копійок. Мені дуже подобалось.

Uno – дуже логічна гра, незважаючи на те, що це карти

– В Uno мене навчив грати колишній хлопчик-француз. Якось він розповів мені про цю гру, на вихідних ми завантажили додаток і разом грали. Потім настали будні, він почав ходити роботу, а я сиділа вдома сама й грала. Одного разу я зробила велику ставку, витратила всі монетки і цілий день проплакала. Зараз я вже найчастіше перемагаю в Unо, тому що навчилася грати. Uno – дуже логічна гра, незважаючи на те, що це карти. Карткові ігри, що би про них не говорили, дійсно розвивають логіку.

– Мені здається, що сьогодні все більше молодих людей цікавляться настолками. Принаймні, хочеться в це вірити. Тому що мої друзі частіше обирають пограти не у плейстейшн, а в якусь настільну гру великою компанією. Ще я люблю грати в «Мафію», але тільки зі своїми людьми, своєю компанією. Я приходила до Олександра Педана на шоу і там, звісно, була трохи скута, тому що деяких людей не знала. А ось своєю компанією грати в «Мафію» дуже класно. Найчастіше я там або лікар, або мафія. Брехати в мене виходить добре. Мистецтву брехні я навчилася ще в дитинстві, коли виривала сторінки із щоденника. Тому мафія з мене чудова.

Юлія Юріна, співачка:

– Мій коханий – майстер із Dungeons & Dragons, і в альтернативній реальності я дракононароджена чародійка та плююсь кислотою, тому що мій предок був чорним драконом. Також у нас на полицях красується понад десять різних ігор: Fallout, «Монополія» зі стилізацією за Ріком та Морті, «Манчкін», «Анатомічний парк», «Час пригод: карткові війни», «Імаджинаріум», «Мемологія» та інші ігри для інтерактиву з друзями.

– Dungeons & Dragons – найбільш топова, адже здебільшого там працює уява й кмітливість. Друга на черзі – це «Імаджинаріум». Малюнки в ній просто чудові, і розглядати картки суперників за грою з їхніми версіями відповідей – одне задоволення. Третя в топі – «Знахідка для Шпигуна». Це майже те ж саме, що і в «Мафію», але трошки складніше. Я люблю її, тому що я хитруля і часто перемагаю.

Найбільша перевага настільних ігор у тому, що люди забувають про свої проблеми

– Найбільша перевага настільних ігор у тому, що люди забувають про свої проблеми, відкладають смартфони з робочими питаннячками куди подалі й занурюються в іншу реальність. Часто в іграх люди розкриваються з дуже несподіваного боку, за цим цікаво спостерігати.

Андрій «Муха» Самойло, музикант, співзасновник групи «Бумбокс»:

– Найчастіше я з друзями граю в такі ігри, як Dixit, Dobble, Scrabble і Jenga. Моя улюблена гра – Dixit. Це захоплююча й азартна гра, яка розкриває нескінченність людської уяви. Там дуже красиві картинки. Мозок вибухає від фантазії художників, причому кожну колоду карт малюють різні. Зазвичай ми граємо з друзями на інтерес. Але іноді влаштовуємо турніри з призами. Це як екскурсія в дитинство, в минуле, де ще не існувало комп’ютерних ігор і спілкування було реальним, а не віртуальним.

– Перевага настільних ігор в тому, що гра відбувається в реальному часі з реальними людьми. Ви дивитеся одне одному в очі, зчитуєте емоції. Сьогодні, коли ми спілкуємося здебільшого в онлайні, це дуже важливо. Настільні ігри розвивають увагу, уяву, пам’ять, і в них можна грати як із дорослими, так і з дітьми.

Андрій Безкровний, діджей групи Mozgi:

Відсутність гастролей дозволила нашій родині насолодитися настільними іграми в повній мірі. Мій топ настільних ігор виглядає так:

Heroes of Land, Air & Sea від Gamelyn (епік, без коментарів);

Bla Bla Bla від Djeco (прекрасне й веселе проведення часу для розвитку асоціативного мислення і просто поговорити);

Chicken Wings від Huch! & Friends (енергійний і безглуздий дартс липкими курячими тушками);

настільний хокей Stiga (родом із дитинства, без коментарів);

«Прогери» від Банди Розумників (гра, що наочно навчає основам програмування).

– Настільні ігри завжди були покликані відвернути від суєти зовнішнього світу, об’єднати, розважити і в невимушеній манері чогось навчити. У цьому їхня головна сила.

Олександр Люлякін, барабанщик групи «Бумбокс»:

– З друзями я граю в «Імаджинаріум», «Крокодил», іноді в нарди. З дочкою – в доміно, шашки та «Вгадай, хто ти». Дуже рекомендую «Імаджинаріум». Цікава, захоплююча гра, яка допоможе розвинути уяву й фантазію. «Крокодил» – весела гра, в ній ви завжди зможете проявити свій творчий потенціал.

Саша Таб, музыкант:

– Мы пытались играть в настольные игры с детьми. Но наши дети гиперактивные, и усидеть с ними очень сложно. Была у нас настольная игра с карточками «Кривляки», где, соответственно, нужно кривляться. Она детям понравилась. Еще они полюбили настольную игру Flushin Frenzy Funny Toilet. Там ты бросаешь кубик и нажимаешь вантузом на кнопку такое количество раз, какое выпало на кубике. Если вылетает сюрприз-какашка, то ее нужно быстро словить рукой. Игрок ловит и получает жетоны. В общем, если мы и играем в настолки, то только в смешные и там, где нужна какая-то активность от участников.

– Самое большое достоинство настольных игр — то, что они помогают развивать фантазию и концентрировать внимание ребенка.

Тимур Соловьев (группа GannaBaby):

– Частіше я граю в ігри, котрі не потребують глибокого занурення в правила й розраховані на повеселитися в компанії людей «тут і зараз». Вікторини, типу Alias, Dixit, карточні на кшталт Uno. Трохи рідше може трапитися заруба в «Манчкін», але це буває дедалі рідше. Серед улюблених варто назвати такі. Найперше Dixit. Це мій особистий топ, хоча гра сама по собі достатньо обмежена в гнучкості, і грати в неї однією і тією самою компанією людей буде з кожним разом все менш цікавіше. Та й загалом отримання максимуму задоволення від гри дуже залежить від гравців за столом. Допомагають оновлені колоди карток і всілякі аддони, але є як є.

Все залежить лише від твоєї винахідливост

– Особливість цієї настолки в тому, що гравцям дійсно необхідно включати креатив, логіку і кожен раз видумувати все нові й нові описи карткам. Тобто успіх в цій грі не залежить від випадку й удачі. і. Ну а ще це дійсно шедевральна реалізація. Картки та їхнє наповнення — це щось! Недарма Dixit отримував безліч нагород за дизайн у свій час.

– Ще одна з улюблених — Ticket to ride. Безперечний хіт. Світовий топ протягом багатьох років. Дуже цікава ідея й реалізація. Також вагомий плюс, що ця гра дуже легка в освоєнні, але в той же час цікава й нетипова. Третя — Catan. Ця гра для мене особлива, бо був з нею цікавий випадок. Якось друзі запросили мене до себе в гості на настолки. Вони якраз придбали якусь «нову хітову гру», але не говорили, яку саме, типу приходь — побачиш. Я прийшов, це виявилася Catan. За весь вечір я не програв жодного разу, ба більше — розносив всіх максимально. Ніхто нічого не розумів, а у мене був секрет, який я не розкривав. Так сталося, що на той момент я вже близько року люто рубився в Catan, але не в настолку, а в його мобільну версію на смартфоні. Причому навіть гадки не мав, що існує фізична форма гри у вигляді карток, фішок і мапи світу.

Головні переваги настільних ігор — це живе спілкування в приємній атмосфері

– Головні переваги настільних ігор — це живе спілкування в приємній атмосфері, розвиток комунікативних навичок, аналітичних здібностей, стратегічного планування, креативу та логіки. Ну й сама форма — настолки настільки різноманітні і неповторні за жанрами і реалізацією, що іноді просто отримуєш кайф від того, як це все виконано авторами.

Надихнулися на покупку кількох нових настолок? Погода за вікном якраз натякає на душевний вечір за столом з картками й фішками. До того ж поповнити свій запас ігор можна (і треба) на масштабному міжнародному конвенті Comic Con Ukraine 2021, який проходитиме на Арт-заводі платформа. Хто знає, можливо, там біля стенду з настолками ви зустрінетеся з українськими селебрітіc з нашої статті.