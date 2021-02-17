Ведуча Нового каналу здійснила свою мрію завдяки підтримці людей

Лікарі Хмельницької міської дитячої лікарні не стримували усмішок, коли вчора до них у гості завітала Леся Нікітюк. Зірка провідала тих, хто рятує немовлят, та побачила у роботі транспортний інкубатор для перевезення діток, який вдалося придбати для цього медичного закладу. Інкубатор – надзвичайно необхідна річ для немовлят, які потребують особливих умов під час перевезення: температурного режиму, концентрації кисню тощо. Раніше ранніх пташок лікарі закутували у ковдри та носили на процедури. А деякі із пацієнтів важили трохи більше 500 грамів.

Ідея допомогти лікарні рідного міста виникла в Лесі вже давно. І для її реалізації вона взяла участь у благодійному ефірі гумористичної телепрограми. Проте після вирахування податків з виграшу суми на покупку не вистачало.

– На початку року ми вже передали частину коштів! Але іншу частину суми лікарня зібрати не змогла! Потрібно ще 190 тисяч гривень, – написала ведуча в Instagram у грудні минулого року. – Я не прошу всіх, я прошу лише 190 тисяч моїх підписників відправити по 1 гривні.

Завдяки народній підтримці така важлива справа реалізувалася. Лесі відправляли і дрібні суми, і перекази у 50 тисяч гривень.

Video: Леся Нікітюк подарувала дитячій лікарні інкубатор для немовлят Леся Нікітюк здійснила свою мрію завдяки підтримці людей

– Я хочу подякувати особисто, що ви підключилися минулого року на День святого Миколая, коли я написала пост, що потрібен перевізний дитячий інкубатор для новонароджених, – звернулася ведуча до своїх підписників у сторіз. – Я вже побачила на власні очі цей інкубатор, на якому катаються маленькі ранні пташечки. Дякую! І щоб усі були здорові.

Перевізний інкубатор вже активно використовується та допомагає немовлятам швидше набиратися сил.