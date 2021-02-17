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Леся Нікітюк подарувала дитячій лікарні інкубатор для немовлят

Леся Нікітюк подарувала дитячій лікарні інкубатор для немовлят

Ведуча Нового каналу здійснила свою мрію завдяки підтримці людей

Лікарі Хмельницької міської дитячої лікарні не стримували усмішок, коли вчора до них у гості завітала Леся Нікітюк. Зірка провідала тих, хто рятує немовлят, та побачила у роботі транспортний інкубатор для перевезення діток, який вдалося придбати для цього медичного закладу. Інкубатор – надзвичайно необхідна річ для немовлят, які потребують особливих умов під час перевезення: температурного режиму, концентрації кисню тощо. Раніше ранніх пташок лікарі закутували у ковдри та носили на процедури. А деякі із пацієнтів важили трохи більше 500 грамів.

Ідея допомогти лікарні рідного міста виникла в Лесі вже давно. І для її реалізації вона взяла участь у благодійному ефірі гумористичної телепрограми. Проте після вирахування податків з виграшу суми на покупку не вистачало.

– На початку року ми вже передали частину коштів! Але іншу частину суми лікарня зібрати не змогла! Потрібно ще 190 тисяч гривень, – написала ведуча в Instagram у грудні минулого року. – Я не прошу всіх, я прошу лише 190 тисяч моїх підписників відправити по 1 гривні.

Завдяки народній підтримці така важлива справа реалізувалася. Лесі відправляли і дрібні суми, і перекази у 50 тисяч гривень.

Video: Леся Нікітюк подарувала дитячій лікарні інкубатор для немовлят

Леся Нікітюк здійснила свою мрію завдяки підтримці людей

– Я хочу подякувати особисто, що ви підключилися минулого року на День святого Миколая, коли я написала пост, що потрібен перевізний дитячий інкубатор для новонароджених, – звернулася ведуча до своїх підписників у сторіз. – Я вже побачила на власні очі цей інкубатор, на якому катаються маленькі ранні пташечки. Дякую! І щоб усі були здорові.

Леся Нікітюк подарувала дитячій лікарні інкубатор для немовлят

Перевізний інкубатор вже активно використовується та допомагає немовлятам швидше набиратися сил.

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