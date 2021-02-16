Леся Нікітюк – про професії мрії: «Власники салонів, чекайте на роботі»

Ведуча «Хто зверху?» і «Le Маршрутка» (Новий канал) хотіла стати майстром манікюру

Щоб працювати в кадрі, телеведучі мають виглядати бездоганно. Гарний макіяж, зачіска, одяг, аксесуари і, звісно ж, нігті. У Лесі Нікітюк завжди ідеальний манікюр. Ведуча навіть мріяла опанувати професію в індустрії краси.

– Сьогодні дістала свою косметичку. Купила безліч лаків і вперше за три роки сама зробила собі манікюр. Останнім часом відвідую салони краси, а до цього завжди доглядала за нігтями сама. – розповіла ведуча Нового каналу. – Мене накрила ностальгія, і я згадала, як колись хотіла стати майстром манікюру.

Манікюр ведуча робить, як справжній профі.

– Шановні власники салонів краси, чекайте Лесю Іванівну на роботу, – жартує зірка. – Це буде дорого, зате клієнти отримають зірковий манікюр.

Та й взагалі, щодо догляду за собою вона майстер на всі руки.

– У моїй роботі завжди потрібно вміти поправити макіяж самій. Тому в косметиці я фахівець: знаю, як підібрати тоналку, як правильно її нанести, які креми потрібні, щоб шкіра відпочила, – говорить Леді Ле.

До речі, Леся Нікітюк мріяла бути не лише майстром манікюру. У дитинстві в неї було сильне бажання стати подіумною моделлю. І з такою фігурою вона точно могла підкорювати світові подіуми. А ще вона серйозно розглядала варіант стати ветеринаром і лікувати тварин. Але, як вона розповіла у «Le маршрутці», проспала іспит. Довелося піти навчатися на дошкільну освіту.

Читай також:

Відомо ім’я переможця першого тижня конкурсу «Знайди пляшку «Орла&Решка», сидячи на дивані»