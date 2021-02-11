Леся Нікітюк – чесно про догляд за собою: «Усі гроші йдуть на масочки»

Ведуча Нового каналу розповіла, чи робить уколи краси, та яким методам схуднення надає перевагу

Струнка фігура ведучої «Le Маршрутки» та «Хто зверху?» (Новий канал) викликає захоплення у чоловіків і заздрість у жінок. Мати такі довгі ноги, як у Леді Ле, мріють усі фанатки зіркової красуні. Тепер вона їм зізналася, як доглядає за собою та на скільки може погладшати.

– Коли розслабляюся, можу набрати 2-3 кг, – каже Леся. – Не більше. Швидко приводжу своє тіло у форму. Буквально за два тижні скидаю набране. Роблю це за допомогою інтервального голодування, тренувань та відмови від цукру.

А ще вона чесно зізналася про проблеми зі шкірою, і чи коле собі ботокс.

– Ще не колю. Але старість сучасних жінок врятована, – заінтригувала ведуча Нового каналу. – Ви навіть уявити собі не можете, які в мене були проблеми зі шкірою, і інколи вони повертаються. Постійно накладаю багато макіяжу. Маю багато баночок косметичних засобів. Усі гроші йдуть на них і на альгінатні масочки.

Зусилля Лесі окупаються, адже зараз вона виглядає неперевершено. В цьому ви можете упевнитися особисто, подивившись випуски «Хто зверху?» та «Le Маршрутка» на сайті Нового каналу.

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