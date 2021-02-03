Прем’єри на Новому каналі весною 2021

Чекаєте весну, щоб відігрітися під теплими променями сонця? Тоді зараз у вас з’явиться щонайменше п’ять причин рахувати дні до кінця зими. Адже Новий канал не сидів склавши руки, а готував для вас цілу низку цікавих проектів!

«Орел&Решка. 10 років»

Десять років «Орел&Решка» відкривав глядачам найбільш красиві та незвичайні, а деколи й пекельні місця планети. Свій ювілей тревел-проект святкує з крутим розмахом: цього разу в подорож вирушили відразу десять пар зіркових ведучих!

– Ідею зняти зірок як ведучих «Орла&Решки» ми обговорювали дуже давно, і я особисто дуже «топила» за неї, – зізналася генеральний продюсер тревел-проекту Олена Синельникова. – До того ж, десятий ювілейний сезон передачі ми вже знімали з найяскравішими ведучими «Орла&Решки», тому не хотілося повторюватися. Вирішили відзначити ювілей із зірками, за якими глядачам буде дуже цікаво спостерігати не як за артистами, а як за звичайними туристами. Якщо в інших сезонах у нас акцент – на відкритті країни з нових сторін, то в ювілейному – саме на зірках. Нам цікаво показати їх звичайними мандрівниками з рюкзаком за плечима. Або навпаки – здивувати незвичайними дорогими розвагами і місцями, хоча вони, можливо, бачили чимало.

Команда проекту опинилася у непростих умовах: довелося шукати відкриті країни, в яких не потрібно сидіти на самоізоляції протягом 14 днів після прильоту. Але й це не перешкода для справжніх професіоналів. Знімати ювілейний сезон почали у Південній Америці – зараз вона більш відкрита для туризму, ніж Європа, Азія та США. А куди мандрівників занесе далі – дізнаєтеся зовсім скоро. у ювілейному сезоні ви побачите Юлію Саніну, Івана Дорна, ALEKSEEV, Олександра Гудкова та багатьох інших. А відкриє його парочка музикантів – Michelle Andrade і Олексій Завгородній (Позитив)!

Старт: 13 лютого, 10:00

«Від пацанки до панянки»

У Школі леді – новий набір учениць. Усі вони – представниці покоління Z, народжені під час цифрових технологій. При цьому не всі дівчата до проекту вміли… читати й рахувати! Замість того щоб вирішувати проблеми, вони ховалися від них в інтернеті чи з пляшкою та цигарками. У п’ятому сезоні «Від пацанки до панянки» ви побачите, як дівчата шукали та знаходили себе, здобували внутрішню свободу і перероджувалися.

– На початку проекту ми поставили перед собою надзавдання – підштовхнути людину до змін за дев’ять тижнів. Адже минулого сезону ми працювали з дівчатами майже чотири місяці, – розповідає директорка Школи леді Тетяна Мокріді. – Коли вперше познайомилася з учасницями, то зрозуміла, що проблем багато, а часу мало. Їхній віковий діапазон – від 17 до 26 років. Кожна з них мала безліч проблем і Zалежностей. Але ми змогли їм допомогти. Одна з дівчат на проекті заново вчилася читати, друга – декламувати свої вірші, третя відкрила в собі акторський талант. З ученицями ми вели чимало розмов про майбутнє. У дівчат були такі уроки і завдання, які допомогли їм розібратися в їхніх цілях. Більшість вийшли за стіни Школи леді з чітким планом на життя. Нехай у них все вийде. Вони всі дорослі, і мають самі відповідати за свої вчинки та рішення. Батьки вже не відповідають за їхні дії. Мрії здійснюються, якщо над ними працювати.

Новому сезону – новий персонаж. Викладачам допомагав штучний інтелект Орися. Вона була віртуальним спостерігачем, який знав про учасниць проекту все і передавав викладачам потрібну інформацію. Керівництво Школи леді не змінилося. Директорка Тетяна Мокріді разом зі своїми заступницями – мистецтвознавицею, телеведучою Катериною Виноградовою та місіс «Україна-Всесвіт» Іриною Зайцевою продовжать свою місію на проекті. Також глядачі побачать улюбленця минулорічного сезону – дворецького Олексія Свінторжицького.

Старт: 1 березня, 19:00

«Де логіка?»

Невелика студія з ігровими столами. Дві зіркові команди – чоловіча та жіноча. Величезні екрани, на яких транслюються завдання на логіку і спостережливість. Невичерпний потік жартів і геніальних ідей. Це нове шоу Нового каналу «Де логіка?» За правилами гри, зірки мають розгадувати загадки й ребуси, знаходити логічні зв’язки між різними предметами, явищами і персонажами, зображеннями на картинках або анімаціями. А ще – демонструвати своє вміння правильно мислити. Їм потрібно якомога швидше першими знайти відповідь, натиснути на кнопку і пояснити логіку своїх думок.

Гумор і інтелект – два кити, на яких стоїть «Де логіка?» А ще це найяскравіші риси Сергія Притули, тож ведучого для нового шоу знайшли швидко. З учасниками було складніше – підібрати їх слід було так, щоб пари щось пов’язувало. Наприклад, Ігор Ласточкін і Сергій Бабкін змагалися з Анною Ласточкіною і Сніжаною Бабкіною. Так-так, поєдинок був між ідеальними парами! Подруги Алла Костромічова і Соня Плакидюк боролися з друзями-імпровізаторами Костянтином Трембовецьким і Володимиром Шумком. А Маша Єфросініна та Оля Полякова – з Юрієм Горбуновим та Олександром Педаном.

Старт: 9 березня, 19:00

«Вар’яти-шоу»

Зустрічайте новий сезон «Вар’яти-шоу»! Це останній сезон, в якому можна побачити Сергія Притулу, адже у 2020 році він оголосив про вихід з гумористичного проекту. Крім того, в лавах «Вар’ятів» відбулося поповнення – новими акторами шоу стали стендап-коміки Святослав Марченко і Максим Кравець.

– У нашій команді з’явилися нові обличчя, – розповів Сергій Притула. – Минулого року ми познайомилися з молодими україномовними стендаперами Максимом Кравцем та Святославом Марченком. Залучали до наших концертів та дивились, як їх сприймають глядачі. Хлопців кликали на біс та кричали «браво». Тому ми вирішили дати їм можливість заявити про себе в ефірі Нового каналу.

Зйомки проходили без глядачів, а щоб акторам було комфортно виступати й робити паузи між жартами, в зал посадили стилістів і гримерів. Саме вони і створювали атмосферу – видавали реакції та аплодували. Але в кадрі ви все одно побачите повний зал – дива телебачення, не інакше!

– Звісно, ми не хотіли наражати на небезпеку глядачів, – розповідає виконавчий продюсер «Вар’яти-шоу» Катерина Притула. – Тому відразу прийняли рішення, що цей сезон ми знімаємо з порожнім залом. Що стосується персоналу, то всі на майданчику дотримувалися санітарно-гігієнічних норм. В ефірі Нового каналу ми покажемо змонтовані випуски з глядачами попередніх сезонів. Режисерам монтажу довелося трохи почаклувати, щоб органічно поєднати відео з акторами і повним залом. Через це один випуск монтувався не шість днів, як зазвичай, а десять.

Старт: 17 березня, 19:00

Improv Live Show

Другий сезон гумор-шоу Нового каналу буде ще яскравішим і смішнішим за перший. По-перше, його новим ведучим став Олександр Педан! По-друге, Роман Міщеряков, Валентин Міхієнко, Володимир Шумко і Костянтин Трембовецький протягом 16-ти випусків будуть радувати глядачів новими іскрометними імпровізаціями, використовуючи свої унікальні фішки.

– У минулому сезоні я був гостем на Improv Live Show, – згадує Олександр Педан. – Тоді зрозумів, що хлопці-імпровізатори мені дуже імпонують. Надзвичайно зручно стояти разом із ними на сцені. Вони – new wave українського гумору. Під час тих зйомок подумав, що було б класно попрацювати з ними або навіть вести це шоу. І ось збулося! Програми будуть дуже енергійними, сильними і смішними. Мені нереально приємно вести Improv Live Show. Іноді навіть забував, що я ведучий. Так кайфово було спостерігати, що відбувалося на сцені. Скажу по секрету: це не робота, а суцільне задоволення.

У новому сезоні ви побачите і нових зіркових гостей – ведучих Машу Єфросініну та Лесю Нікітюк, учасників гурту MOZGI, актора Ігоря Ласточкіна, співачку TAYANNA, хіп-хоп-виконавицю alyona alyona, актрису Ірину Горбачову, легенду української естради Павла Зіброва та інших. Також на зйомках «засвітилися» зірки, які не вперше беруть участь у Impov Live Show. Наприклад, Василь Вірастюк, Катерина Кухар та навіть ведучий першого сезону шоу Євген Кошовий. Вони не просто «зазирнули на вогник» до гумористів, а й самі імпровізували нарівні з ними. Чи можна таке пропустити? Відповідь очевидна – ні!

Старт: 23 березня, 20:00