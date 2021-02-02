Леся Нікітюк поділилася спогадами з подорожей: Архівні фото
Ведуча Нового каналу Леді Ле днями на своїй сторінці в Instagram виклала серію знімків з різних країн.
Леся Нікітюк побувала в багатьох куточках земної кулі, і з кожного свого тріпу привезла яскраві спогади і фотографії: «Фото з минулого так гріють душу. У кожній з них є історія!»
І якщо багато туристів поповнюють свої альбоми стандартними фото на пляжі, на тлі визначних пам’яток і на вершинах гір, то в колекції ведучої можна побачити абсолютно унікальні кадри!
Видно, як страшно я боюся змій!
Я намагаюся злитися з натовпом 🙂
Якась видатна будівля в Нью-Йорку, а я забула, як вона називається 🙁
Педикюр в Намібії
В моїй руці найбільший Намібійський алмаз
Пальмова роща… Куда, власне, я вирушаю 🙂
І якщо, подивившись фото Лесі Нікітюк, вам терміново захотілося перенестися на берег океану, в джунглі або до засніжених вершин, вмикайте 13 лютого о 10:00 Новий канал і вирушайте у віртуальну подорож із зірковими ведучими святкового сезону «Орел&Решка. 10 років»!
В тему:
Найбільші провали на зйомках «Орла & Решки» за 10 років. Ексклюзив!
Леся Нікітюк згадала шлях до слави: «Гуртожиток із загальним туалетом і кухнею»