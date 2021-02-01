Леся Нікітюк згадала шлях до слави: «Гуртожиток із загальним туалетом і кухнею»

Відпочиваюча на Мальдівах ведуча Нового каналу жила на ДВРЗ і носила каву зіркам шоу-бізнесу

Зараз Леся Нікітюк може дозволити собі подорожі й великі покупки. Але так було не завжди. Ведуча «Le Маршрутки» і «Хто зверху?» в дитинстві жила доволі скромно і навіть не мріяла, що колись підкорить столицю.

– Ні в кого з нас думки не виникало, щоб поїхати до Києва, – розповіла зірка в інтерв’ю Дмитру Гордону. – В оточенні нашої сім’ї не було жодної людини, яка кинула б ниточку зі столиці, за яку ти міг ухопитися.

Якось Лесі Нікітюк випав шанс попрацювати в Києві, і вона його не впустила.

– Зателефонував знайомий і каже: «Не хочеш приїхати попрацювати моєю помічницею? Але треба вже в понеділок. Шукай житло». Дзвонив він у п’ятницю. А в четвер я як раз захистила магістерську роботу, – згадує зірка Нового каналу. – Поговорила з мамою, мовляв, треба їхати, є можливість. А їй нічим мені допомогти, у нас нікого там немає. Як шукати квартиру в Києві без знайомих? Ще й потрібно вкластися у бюджет – тисяча гривень на місяць на оренду житла.

Допоміг випадок.

– Мама йшла по ринку й почула, як одна жінка каже: «Що мені зараз робити з цією кімнатою в київському гуртожитку? Кого поселити?» Мама запитала, скільки коштує кімната. Якраз тисяча гривень, – продовжує Леді Ле. – Значить, приїхала я в понеділок до Києва. Дала завдаток за гуртожиток 500 гривень. Домчала на таксі за 37 гривень на ДВРЗ (житловий масив Києва – прим. ред). Приходжу в гуртожиток, а там… лишенько! Мені дісталася кімната без ліжка із загальним туалетом і кухнею на дві сім’ї. Зате вид з вікна шикарний – на весь лівий берег Києва. Увечері було відчуття, ніби я в Нью-Йорку (сміється). З дому мені передали надувний матрац, я прижилася й відразу включилася в роботу на ТБ.

Леся Нікітюк носила зіркам каву, чай і газети. Так вона почала заробляти перші гроші. А заодно розбиратися в телевізійній «кухні», щоб ці знання потім використовувати в кар’єрі телеведучої.

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