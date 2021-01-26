Леся Нікітюк на Мальдівах зловила удачу! Відео

У сторіз ведуча показує, як надихається на новий робочий рік

Кінець січня ведуча «Хто зверху?» (Новий канал) Леся Нікітюк вирішила провести на Мальдівах. Лазурна вода, пальми і зоряне небо … Як відпочити так, щоб не скидати потім зайві кілограми і при цьому зарядитися енергією на довгі місяці? Леся ділиться в сторіз своїм режимом дня. Давайте придивимося до її відпускного життя.

Режим харчування

Багато хто не стримується під час відпустки. Та Леся дотримується здорового способу життя і стежить за своїм раціоном, здається, завжди. Навіть у її сторіз із теплих країв – фото корисної їжі: біле м’ясо, морепродукти, фрукти і овочі.

Гарні вбрання

Відпустка – час для улюблених, а не практичних образів. Сукні, прикраси, капелюшки… створять класний настрій на весь день. Леся взяла з собою кілька красивих купальників і вже встигла зробити знімки для підписників.

Спорт

Прогулянки, запливи в басейні або океані – це чудові тренування. Якщо немає бажання працювати в спортзалі, активність завжди можна замінити. Наприклад, погуляти вночі під зоряним небом.

Нові заняття

На Мальдівах Лесю чекала велика удача. Займаючись сноркелінгом (занурення в масці і з трубкою), ведуча побачила величезного ската. І навіть встигла зняти відео! Підписники в захваті від побаченого.

Пошук особливих моментів

Здається, що здивувати Нікітюк вже неможливо. Але… ведуча знайшла на Мальдівах свою улюблену квітку – плюмерію. І ось як вона виглядає.

Створити ідеальний відпочинок, звісно ж, можна де завгодно. Головне – відкритися новому і не йти протоптаними стежками.

Фото – @lesia_nikituk

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