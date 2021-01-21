Як повернутись у форму після свят – поради від Марини Боржемської

Фітнес-тренер, адепт здорового способу життя та експерт з правильного харчування поділилася лайфхаками, як розпрощатися з зайвими кілограмами після новорічних свят

Марина Боржемська знає все про здоровий спосіб життя, проводить онлайн-марафони зі схуднення, онлайн-тренування та веде авторський блог на цю тему. За лаштунками зйомок шоу «Де логіка?», яке з 9 березня стартує в ефірі Нового каналу, жінка поділилася лайфхаками, як повернутися у форму після свят. Занотовуйте важливі поради!

– Перше, що потрібно зробити, щоб прийти в форму після свят, – це очистити свій холодильник від всіх шкідливих смаколиків, – каже Марина. – Після цього постаратися налагодити правильне триразове харчування. Зранку, вдень та ввечері – три повноцінні прийоми їжі. Найголовніше – зберігати нормальні паузи, десь три-чотири години, між сніданком, обідом та вечерею. Ваш раціон має бути збалансованим. Відмовтеся від алкоголю, тому що він блокуватиме процес схуднення і, відповідно, про хорошу фігуру або ж повернення у свою звичну форму після свят можна забути. На цей час також забудьте, що є будь-які солодощі. Точніше – шкідливі солодощі. Замініть їх на сухофрукти, фрукти, ягоди.

Та самого лише правильного харчування буде замало. Згадуємо про фізичні навантаження.

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– По-перше, варто щодня робити ранкову зарядку. Перед нею не забувати про склянку води, – каже Боржемська. – По-друге, мають бути якісь тренування. Я дуже часто проводжу їх онлайн на своїй сторінці в Instagram, публікую там різні поради та комплекси вправ. Також раджу робити контрастний душ. Спочатку буде складно дотримуватись усіх порад, та якщо робити так щодня, все входить у звичку. Повірте, потім по-іншому й не захочеться жити. Тож якщо будете дотримуватися раціону, не піддаватися спокусі з’їсти щось солоденьке, копчене або смажене, виконувати всі рекомендації, то успіх забезпечений!

Інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» стартує 9 березня о 19:00 на Новому каналі. Не пропустіть вибухову прем’єру цієї весни!