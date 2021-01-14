ТОП-10 порад туристу в зимових Карпатах від ведучого Нового каналу

Якщо ви знатимете ці лайфхаки, ваша подорож буде легкою та, головне, бюджетною

Тревел-журналіст та ведучий програми «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол багато подорожує. Разом зі своєю дружиною та колегою Ольою Манько на Різдвяні свята він вирушив у зимові Карпати. Повернувшись, Макс поділився з Новим каналом лайфхаками, які точно варто знати, плануючи класну та бюджетну поїздку. Ловіть ТОП-10 порад для туриста у зимових Карпатах.

Лайфхак №1

– Одразу купуйте квитки туди-назад, – каже Макс. – Особливо на вихідні, адже їх розбирають дуже швидко. Можна купити туди, а назад вже не буде. І пам’ятайте, квитки можна повернути. За це Укрзалізниця бере комісію 50 грн, а решта суми – ваша. Ми так взяли квитки в Карпати за день до Нового року. Але побачили, що там немає снігу, і за дві години до 2021-го здали їх, купили на інший напрямок, і вже 1 січня поїхали у Ворохту.

Лайфхак №2

– Беріть готівку, – радить він. – Банкоматів часто немає, а приватні прокати, квадроцикли, таксі беруть лише кеш. Навіть деякі ресторани часто не приймають картки, щоб не платити податки.

Лайфхак №3

– Шукайте готелі з максимальним поверненням грошей у разі відміни, – каже Узол. –Це зручно перевірити на Booking.com. У карантин плани можуть різко змінитися, тому краще перестрахуватися.

Лайфхак №4

– Фотографуйте телефони на парканах будинків, де здаються кімнати, – зазначає ведучий. – Мене це не раз виручало. Часто в пік сезону вільних готелів в інтернеті не знайти. А ось місцеві навіть не викладають пропозиції свого житла в мережу. Два роки тому завдяки цьому лайфхаку ми знайшли будинок у Карпатах просто на Різдво.

Лайфхак №5

– Шукайте магазини з євротоварами, – каже Макс. – Поруч – кордон, тож там дешевше купувати продукти. Ми затарились оливковою олією і шоколадками «Таблерон» за смішними цінами (бо полюбляємо солодке).

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Лайфхак №6

– Спорядження для катання орендуйте зранку, щойно відкриваються прокати, – радить журналіст. – Пізніше банально може не бути ваших розмірів. Тож замість катання витрачаєш безліч часу в пошуках. У мене такий «трабл» постійно.

Лайфхак №7

– Якщо катаєтесь на своєму борді/лижах, не тягніть їх із собою в поїздах-автобусах, – зазначає ведучий. – Відправте їх собі ж на курорт Новою поштою.

Лайфхак №8

– Читайте відгуки про місцеві кафешки в Google, бо не всюди смачно, – радить Макс. – Буває, в маленьких, «не дуже» на вигляд закладах готують смачніше, ніж у шикарних колибах.

Лайфхак №9

– Карпатські чаї! Так, на вигляд, ніби гуцул просто покосив траву на горі й засунув у пакет (хоча, можливо, так і є), але місцеві чаї дуже смачні і дешеві. Легко знайти по 10 грн за пакет. Затартесь!

Лайфхак №10

– Торгуйтеся. Як це не дивно, але в Карпатах можна вибити знижку не лише на сувеніри, таксі, а й на готель, – каже Макс Узол.

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