Сервіс доставки їжі Rocket в партнерстві з Фондом Олени Пінчук та КМДА на час локдауна безкоштовно розвозитиме гарячі обіди родинам киян, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДУ

Поки триває локдаун, Rocket привезе їжу тим, хто її не замовляв, але дуже її потребує. Український сервіс доставки оголосив про новий соціальний проект — доставку комплексних обідів у малозабезпечені родини киян, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДУ.

Проект реалізується спільно з Фондом Олени Пінчук та КМДА. Він спрямований на підтримку незахищених верств населення, а також на зменшення соціальних контактів в період епідемії Covid-19. Приготування їжі та її доставка будуть здійснюватися з дотриманням всіх карантинних обмежень.

З 13 січня і до кінця локдауна Rocket щодня буде доставляти близько 1 000 комплексних обідів. Вони включають в себе м’ясну страву з гарніром, салат і хліб. Доставлятимуть кур’єри Rocket по всьому Києву.

– Ми готуємо їжу самостійно, без використання напівфабрикатів від зовнішніх постачальників. Тому кожен день ми будемо радувати людей свіжими і смачними стравами. Обіди готуються у власних ресторанах сервісу Rocket, так званих Dark Kitchen, що знаходяться в п’яти різних локаціях столиці, — розповів Юрій Смирнов, керівник напрямку Dark Kitchen сервісу Rocket.

Ініціатором і спонсором проекту виступив сервіс доставки Rocket. Список адресатів надали Фонд Олени Пінчук та КМДА.

– Це вже друга благодійна спільна активність Rocket і КМДА. Під час весняного локдауну, компанія одна з перших виступила з ініціативою доставки продуктових наборів для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тоді, спільними зусиллями Rocket і соціальних служб Києва було доставлено понад 12 000 продуктових наборів першої необхідності. Місто завжди підтримуватиме такі соціальні ініціативи та надаватиме різнобічну підтримку, – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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