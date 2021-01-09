Сергій Притула ховався в ліфті від маніяка

А «пацанок» підйомник привіз просто на реаліті

Підйомна весна 2021 наближається! І Новий канал поспішає розповісти про круті проекти, які чекають на глядачів у весняному сезоні. Вже сьогодні в ефірі Нового – промовідео, заради зйомок якого побудували унікальний ліфт і запросили покататися в ньому ведучих. Що з цього вийшло?

Підйомний час

Звичайний робочий день. Звичайний офісний ліфт. А от пасажири незвичайні. Їх знають в обличчя, їх люблять і ними захоплюються – вони зірки Нового каналу, які поспішають на роботу. Під жарти й теревені сідають у підйомник, а виходять хто де. Сергій Притула намагається відшукати в кабіні логіку, Олена-Крістіна Лебідь йде розкривати аферу, підготовлену маніяком, а учасниць реаліті «Від пацанки до панянки» ліфт доправляє у нове життя.

– Кілька років поспіль на наших брейн-штормах виникала ідея покатати глядачів у фантастичному ліфті між проектами. Цього року вона стала як ніколи близька, – розповідає керівник відділу ефірного промо Юрій Бондар. – Адже в нас – підйомна весна на Новому каналі. Весна – це зростання, пожвавлення, надія на краще після кризи. Наш фантастичний ліфт за 60 секунд побуває і в оперному театрі, і навіть в Африці.

Підйомник збирали три дні. І це не бездушна конструкція. Він вступає в перепалки з ведучими і всіляко їх підколює. Наприклад, Притулу, який нічого не підозрює, відвозить до маніяка. Ведучому доводитися ховатися в ліфті. А «пацанок» висаджує відразу в «Школі леді», просто в руки строгих викладачів. Не дивно, що гострий на слівце підйомник озвучує Леся Нікітюк. Крім голосу зірки, ліфт має й інші фішки. За розмірами конструкція нижча і ширша за звичайну – все тому, що намагалися дотримуватися не реальних пропорцій, а тих, які ідеально виглядатимуть у кадрі.

– Найскладніше – це механізм відчинення й зачинення дверей, – зізнається художник-постановник Максим Німенко. – На зйомках їх довелося зачиняти й відчиняти багато разів. Причому з різною швидкістю. Програмувати мотор під ці завдання виявилося складніше, ніж дати завдання людині, яка зробить це власноруч.

Впав у шахту

Зйомки в підйомнику викликали в зірок спогади. Валентин Міхієнко сумував за телефоном, який «помер» у шахті ліфта, а Олена-Крістіна Лебідь згадала кумедний випадок, коли застрягла в ліфті зі спортсменами. Сергій Притула радів, що не працює у новинах, адже може скільки завгодно кататися на підйомнику.

– Можливо, наші читачі не знають, але на багатьох каналах у контрактах ведучих новин є пункт про те, що вони не мають користуватися ліфтом, – говорить він. – Якщо раптом ведучий застрягне за 10-15 хвилин до випуску, і його не встигнуть витягти, це поставить під удар програму та колектив.

Добре, що цей фантастичний промоліфт не застрягає. Але може перенести глядачів в улюблені програми, щоб разом із зірками зустріти підйомний новий і рік, а потім і весну.