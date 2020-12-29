Альона Шоптенко згадала найнезвичайнішу Новорічну ніч

Зате вона запам’ятала це на все своє життя

Життя артиста в Новорічні свята вирує. Це зараз, у зв’язку з карантином, спокійніше, а зазвичай – безліч концертів та корпоративів. Але від курйозів ніхто не застрахований. Відомий український хореограф і танцівниця Альона Шоптенко під час зйомок шоу «Де логіка?» (Новий канал) поділилася історією про свою найнезвичайнішу зустріч Нового року.

– Багато років тому, коли ще працював наш із Дімою Дікусаром балет «КИТЧ», ми виступали в Новорічну ніч. Я пам’ятаю, що концерт проходив у якомусь дуже крутому столичному клубі, – розповіла Альона Шоптенко Новому каналу. – Один з номерів у нас був суто жіночий. Вийшло так, що він йшов у стик з іншою постановкою, плюс, ще програма затримувалася. І ось ми відтанцювали один номер, а потім п’ять дівчат, і я серед них, мали дуже швидко по черзі переодягнутися для наступного танцю. Але якраз у цей момент почався бій курантів. Я дуже добре пам’ятаю, як усі встигли переодягнутися й вийти на сцену, а я остання стояла за лаштунками в танцювальних плавках і корсеті (елемент костюма). Завмерла в такому вигляді, зустріла Новий рік, загадала бажання і почала переодягатися далі. Ну, уявіть собі картину – на сцені стоять яскраві дівчата в гарних сукнях із запаленими бенгальськими вогнями, співають Happy New Year, в усіх щастя і веселощі, а я стою за лаштунками у плавках.

Зате є що згадати, як то кажуть. Незвичайні емоції запам’ятовуються на все життя. А що нас чекає попереду… Вже на початку цієї весни Новий канал покаже грандіозну прем’єру – інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» У кожному випуску змагатимуться відомі чоловіки і жінки. А керувати всім процесом буде ведучий Сергій Притула. Не пропустіть ці гарячі протистояння логіки і готуйтеся спробувати свої сили!

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