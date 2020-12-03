Як Олена Шоптенко розвиває 2-річного сина

Секрети виховання свого Олексія вона розповіла на зйомках шоу Нового каналу

Танцівниця та хореограф-постановник Альона Шоптенко ще жодного разу не показувала свого сина Олексія. Хлопчику два з половиною роки, та побачити його в Instagram дівчини поки що можна лише зі спини. Та Альона залюбки розповідає про сина. Як розвиває Олексійка та куди водить, вона поділилась за лаштунками зйомок прем`єри Нового каналу – шоу «Де логіка?»

– У нас із сином є дуже багато ігор, які розвивають мислення та логіку, – ділиться Шоптенко. – У своїх два з половиною роки він вже непогано складає пазли, різні фігурки. І йому це надзвичайно подобається. Він у мене взагалі дуже розумний хлопчик.

Окрім розвиваючих ігор Олексійко від самого малечку проявляє інтерес до книг. І не лише до казок.

Загадки, ребуси та логічні зв’язки: Новий канал знімає шоу «Де логіка?»

Тарас Цимбалюк відкрив секрети оголеної фотосесії з коханою

– Моя дитина обожнює книжки, – з захватом розповідає танцівниця. – Він любить їх роздивлятися або ж заслухується, коли йому читають. Сину, звісно, подобаються казки, але особливо він любить дитячі віршики.

У сімейні прогулянки Альона Шоптенко з чоловіком Олексієм (так, батько та син – тезки) теж вкладають розвиваючий підтекст.

– Ми дуже любимо ходити в музеї. Нещодавно, наприклад, були в Державному музеї авіації України імені О. К. Антонова, що знаходиться біля аеропорту Жуляни. У захваті був не лише син, а й ми. Адже я, наприклад, приїхала туди вперше й отримала безліч емоцій. Дитині, звісно, поки що більше подобається роздивлятися колеса літака, ніж сам літак, – сміється Альона Шоптенко. – Зараз у наших планах – сходити в музей військової техніки. Я розумію, що він ще маленький, але, як на мене, це найкрутіше дозвілля. Головне, що проводимо вільний час усією сім`єю, і це цікаво нам усім.

До речі, не забувайте стежити за новинами про шоу «Де логіка?» Загадки, ребуси, логічні зв`язки – такий формат вперше з`явиться на українському телебаченні. Як зірки українського шоу-бізнесу будуть з цим справлятися, та чия логіка сильніша – жіноча чи чоловіча? Побачимо вже навесні на Новому каналі!