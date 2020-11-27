StarLightMedia запускає проєкт зворотнього зв’язку з глядачами. Кожен охочий матиме унікальну можливість залишити свої коментарі стосовно контенту в ефірі та якості сигналу.

Не проґав шанс стати «співпродюсером» улюблених телепрограм. Поділися своїми ідеями щодо проектів Нового каналу. Щоб отримати повноцінний зворотній зв’язок, холдинг StarLightMedia розробив масштабну платформу спілкування із глядачами. Що це й навіщо – розповіла керівниця відділу прикладних досліджень StarLightMedia Group Ольга Козлова.

– Ми уважно дослухаємося до відгуків, які глядачі залишають на наших сторінках, але нам хотілося зробити проект, який дасть змогу почути думку багатьох. Це привело нас до створення нової платформи, що об’єднає активних глядачів і дозволить нам швидко отримувати інформацію щодо найрізноманітніших питань: чи сподобалася нова програма, кого з зірок запрошувати в нове шоу, і чи немає проблем з прийомом каналу. Онлайн-опитування в інтернеті дають нам можливість отримувати відповіді на всі ці запитання за лічені дні і таким чином максимально швидко впроваджувати потрібні зміни, – зауважила Ольга Козлова. – Цей проект – можливість донести свою думку до тих, хто знімає ваші улюблені програми, і змінювати Новий канал за своїми правилами. Для кожного глядача ми підберемо зручний формат спілкування – онлайн-анкета на пошту, у месенджери чи опитування по телефону. Після закінчення карантину будемо збирати глядачів Нового каналу особисто для обговорення наших програм у невеликих групах. Змінювати телебачення легко!

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