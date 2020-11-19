Прінцеві острови: де це і що подивитися? Поради від Макса Узла і Ольги Манько

Пам`ятку вони відвідали під час подорожі на Принцеві острови у Стамбулі.

Принцеві острови – місце в 20-ти кілометрах від Стамбулу, у Мармуровому морі, де відпочивають місцеві. Всього островів зараз дев`ять, адже десятий пішов під воду через сильний землетрус. Для відвідування відкриті лише чотири, ще три – у приватній власності, а два – безлюдні. Саме туди вирушила пара ведучих Нового каналу Оля Манько та Макс Узол, щоб показати все у своєму YouTube-блозі.

– Ми зійшли на найбільшому з Принцевих островів, – розповідає Макс. – До речі, чому така назва? Це почалося ще з Візантійської імперії. Сюди засилали принців, щоб вони не претендували на трон. Чесно кажучи, виглядає цей острів райським – тихий, спокійний, красивезний. Тому я сам був би не проти такого заслання. Зазвичай стамбульці приїжджають на ці Принцеві острови відпочити. Особливо влітку, щоб покупатись у чистій воді, а не у брудному Босфорі. У багатьох з них тут є свій будиночок – така собі дача на острові.

Оля Манько зазначила, що там взагалі не чути шуму транспорту. Не дивно – адже він заборонений. Замість авто можна побачити тільки електромопеди чи велосипеди. Раніше на острові були екскурсії на конях, але зараз їх теж заборонили. Тепер острів можна подивитися на електроавтобусах.

– Цікаво, що у всіх цих автобусах водії – жінки, – зауважила Оля.

Найголовніше, по що сюди приїжджають, – це природа. А ще – рибні ресторани, милі місця для відпочинку, будинок Лева Троцького, якого сюди заслав Сталін, та найбільша дерев`яна споруда Європи, яку побудували ще у 1899 році.

– Спочатку тут планували зробити готель-казино, але дозволу на це не дали, – розповів ведучий. – Тож відкрили сиротинець, а після цього просто занедбали будівлю, вона розвалюється. Даху вже немає, стіни падають.

– Якщо чесно, масштаби просто вражають, – у захваті сказала ведуча. – На фото – просто велика дерев`яна будівля, але коли підходиш до неї, то це просто величезний замок. Шкода, що всередину двору потрапити і краще роздивитися будинок не можна, бо заважає огорожа.

Повний випуск блогу Олі Манько та Макса Узола (Новий канал) дивіться за посиланням. Додамо, що це вже друга частина їхньої подорожі до Стамбулу. Першу можна побачити теж.

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