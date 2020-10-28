Сестринство – це міць! Фонд Олени Пінчук та Guzema Fine Jewelry випустили відео про силу взаємопідтримки жінок
Ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry та проект «Я зможу!» фонду Олени Пінчук презентували відеоролик, присвячений жіночій солідарності та підтримці.
Героїні ролику – дві сестри Маша і Даша – схожі, як дві краплі води, але водночас дуже різні. Вони завжди поруч у найщасливіші й найважчі часи. Вони є одна в одної. І у вас, усіх жінок, є люди, які завжди вас підтримають і надихнуть на нові звершення! Жіноча сила – у взаємопідтримці. Золоті долоньки Inspirement Chain, створені у колаборації з менторським проектом «Я зможу!» від Фонду Олени Пінчук – символ такої взаємної допомоги!
Наприкінці 2019 року ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry з проектом «Я зможу!» Фонду Олени Пінчук запустили спільну колекцію кольє Inspirement Chain. Ця кампанія спрямована на посилення жіночої ролі у суспільстві, взаємопідтримку та сестринство. Всі зібрані кошти з продажу кольє спрямовані на розвиток та підтримку проектів, створених жінками.
На сьогодні вже зібрано 200 тисяч гривень, і вони є частиною загальної суми грантів для розвитку різних компаній: хімчистка взуття Shoes Banditos, український хаб «Незалежні» в Одесі, Zerno Fashion, кафе «Татараш» у місті Дрогобич. І це лише початок благодійного проекту. Адже допомагати можна і щиро, і гарно у кольє Inspirement Chain.
Проект «Я зможу!» був започаткований у 2017 році Фондом Олени Пінчук та Фундацією Кока-Кола і спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві. Його головна мета – довести, що жінка в Україні може досягти успіху в будь-якій сфері. До проекту долучилися успішні та відомі жінки, історії яких надихають, стають прикладом для дівчат та спонукають до пошуку нових можливостей.
Фонд Олени Пінчук
Фонд заснувала Олена Пінчук у вересні 2003 року. У грудні 2017 року було оголошено, що окрім боротьби зі СНІДом організація разом із Фундацією Кока-Кола також буде займатися підтримкою жінок та дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу залишиться однією з пріоритетних тем у роботі фонду. Основними напрямками його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом та здоровий спосіб життя; менторські та освітні проекти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.
Фото – @guzema_jewelry
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