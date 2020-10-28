Ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry та проект «Я зможу!» фонду Олени Пінчук презентували відеоролик, присвячений жіночій солідарності та підтримці.

Героїні ролику – дві сестри Маша і Даша – схожі, як дві краплі води, але водночас дуже різні. Вони завжди поруч у найщасливіші й найважчі часи. Вони є одна в одної. І у вас, усіх жінок, є люди, які завжди вас підтримають і надихнуть на нові звершення! Жіноча сила – у взаємопідтримці. Золоті долоньки Inspirement Chain, створені у колаборації з менторським проектом «Я зможу!» від Фонду Олени Пінчук – символ такої взаємної допомоги!

Video: Сестринство – це міць! Фонд Олени Пінчук та Guzema Fine Jewelry випустили відео про силу взаємопідтримки жінок Guzema Fine Jewelry та проект Я зможу фонду Олени Пінчук презентували відеоролик, присвячений жіночій солідарності та підтримці. Золоті долоньки Inspirement Chain, створені у цій колаборації – символ такої взаємної допомоги!

Наприкінці 2019 року ювелірний бренд Guzema Fine Jewelry з проектом «Я зможу!» Фонду Олени Пінчук запустили спільну колекцію кольє Inspirement Chain. Ця кампанія спрямована на посилення жіночої ролі у суспільстві, взаємопідтримку та сестринство. Всі зібрані кошти з продажу кольє спрямовані на розвиток та підтримку проектів, створених жінками.

На сьогодні вже зібрано 200 тисяч гривень, і вони є частиною загальної суми грантів для розвитку різних компаній: хімчистка взуття Shoes Banditos, український хаб «Незалежні» в Одесі, Zerno Fashion, кафе «Татараш» у місті Дрогобич. І це лише початок благодійного проекту. Адже допомагати можна і щиро, і гарно у кольє Inspirement Chain.

Проект «Я зможу!» був започаткований у 2017 році Фондом Олени Пінчук та Фундацією Кока-Кола і спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві. Його головна мета – довести, що жінка в Україні може досягти успіху в будь-якій сфері. До проекту долучилися успішні та відомі жінки, історії яких надихають, стають прикладом для дівчат та спонукають до пошуку нових можливостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фонд Олени Пінчук

Фонд заснувала Олена Пінчук у вересні 2003 року. У грудні 2017 року було оголошено, що окрім боротьби зі СНІДом організація разом із Фундацією Кока-Кола також буде займатися підтримкою жінок та дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу залишиться однією з пріоритетних тем у роботі фонду. Основними напрямками його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом та здоровий спосіб життя; менторські та освітні проекти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.

Фото – @guzema_jewelry

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