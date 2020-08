НОВИЙ КАНАЛ ЕКСКЛЮЗИВНО ПОКАЖЕ UKRAINIAN FASHION WEEK

Усі покази та події найголовнішої фешн-події країни будуть стримитися на YouTube та сайті Нового каналу

З 31 серпня по 3 вересня в Мистецькому арсеналі проходитиме UKRAINIAN FASHION WEEK NO SEASON Season. Відвідати найгучнішу модну подію сезону можна буде і онлайн. Український тиждень моди та digital-команда Нового каналу організували прямі ефіри з усіх показів. Подивитися їх можна буде на YouTube Нового каналу. Тепер поціновувачі моди матимуть змогу в режимі реального часу побачити найновіші колекції найвідоміших дизайнерів України.

– Нам подобається аудиторія Нового каналу. Вона достатньою мірою молодіжна та креативна. Мені здається, що саме таким глядачам буде цікаво все, що відбувається на Українському тижні моди – від прямих трансляцій шоу до інтерв’ю з гостями дизайнерів, – поділилася засновниця та голова оргкомітету UKRAINIAN FASHION WEEK Ірина Данилевська. – Від партнерства з YouTube Нового каналу ми, безумовно, очікуємо збільшення аудиторії, лояльної до української фешн-індустрії. Нам як організаційному комітету і дизайнерам дуже важливо розширювати знання про свої бренди і зацікавленість ними. Ми вважаємо, що нам є чим пишатися, і ми маємо навчитися пишатися своїм!

РОЗКЛАД UKRAINIAN FASHION WEEK

ПОНЕДІЛОК, 31 СЕРПНЯ 2020

16:00 FROLOV main catwalk, MA

16:30 BE SUSTAINABLE! Space Presentation/ GFX SwapShop on the Blockchain with Swapchain BE SUSTAINABLE! space, MA

17:00 Elena BURENINA main catwalk, MA

17:30 UKRAINE IS THE CENTRE OF MY UNIVERSE Project Presentation special space, MA

18:00 VOROZHBYT&ZEMSKOVA main catwalk, MA

19:00 ARTEMKLIMCHUK Workshop main catwalk, MA

20:00 The Final Show of the National Young Designers Contest LOOK INTO THE FUTURE right wing, MA

ВІВТОРОК, 01 ВЕРЕСНЯ 2020

13:30 BE SUSTAINABLE! Fashion Summit: Opening Address right wing, MA

16:00 LALLIER main catwalk, MA

16:30 DZHUS right wing, MA

17:00 FINCH presentation special space, MA

18:00 ARUTIUNOVA main catwalk, MA

19:00 RYBALKO main catwalk, MA

19:30 BMW DIGITAL SCULPTURE presentation special space, MA

20:00 ROUSSIN main catwalk, MA

20:30 Press screening of the Jean Paul Gaultier: Freak and Chic documentary special space, MA

21:00 BE SUSTAINABLE! Networking Party by HDFASHION see invitation

СЕРЕДА, 02 ВЕРЕСНЯ 2020

16:00 Special Project “DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY, ROUSSIN, YADVIGA NETYKSHA for Kyiv” main catwalk, MA

17:00 JULIYA KROS main catwalk, MA

18:00 DARJA DONEZZ main catwalk, MA

18:30 Marie Claire and Ukrainian Fashion Week Special Project Presentation special space, MA

19:00 ANNETTE GÖRTZ main catwalk, MA

19:30 Public Talk ELLE х ODNA TAKA BE SUSTAINABLE! space, MA

20:00 ZINAIDA author’s Project Presentation main catwalk, MA

21:00 O`ERNUDE x KYIVNESS Jewelry Picnic special space, MA

ЧЕТВЕР, 03 ВЕРЕСНЯ 2020

16:00 New Names: ANNA GAIOVA, ANNKARA main catwalk, MA

17:00 UFEG: Starter Runway main catwalk, MA

17:30 HONCHARENKO Presentation special space, MA

18:00 Open Fashion Studio Graduate Show main catwalk, MA

18:30 YADVIGA NETYKSHA Presentation special space, MA

19:00 Fresh Fashion: PANOVE, ZHARKO main catwalk, MA

20:00 Fresh Fashion: FRBTK, IRON THREAD main catwalk, MA