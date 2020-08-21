Новий канал оголошує пекельну битву кухарів

І розшукує кращих кулінарів України для участі в суперпроекті «Пекельна кухня», формату Hell’s Kitchen

Новий канал допомагав розбиратися в стосунках в реаліті «Кохання на виживання» і «Екси». Цілих 10 сезонів з’ясовував, хто крутіший – чоловіки чи жінки в рамках шоу «Хто зверху?». І тепер замахнувся на святая святих – кухню. Кидаючи першокласних кухарів в пекельні умови, в стихію палаючих конфорок і шиплячого масла, ми знайдемо шефа від Бога! І спробуємо поставити крапку у давньому гендерному протистоянні: хто крутіше готує – чоловіки чи жінки? Хто стресостійкіший? Хто візьме вищу планку в кулінарній майстерності?

Новий канал купив права на формат Hell’s Kitchen ( «Пекельна кухня») і запускає кастинг на кулінарний проект небувалого розмаху.

– Завдяки кулінарному реаліті ми хочемо збагатити палітру фарб Нового, – говорить генеральний директор каналу Ольга Задорожна. – Якщо «Топ-модель по-українськи» – це перші кроки до мрії, «Від пацанки до панянки» – можливість вирватися з вбивчого минулого, то «Пекельна кухня» – шанс довести, що ти відбувся в професії.

Найіменитіший шеф країни влаштує найскладніші випробування, щоб знайти найстійкішого, найвправнішого та найталановитішого кухаря. Якщо пройдеш це пекло, ніяка кухня не буде страшна.

– Учасники найбільше в житті повинні хотіти стати найкрутішими шефами. Вони повинні бути безстрашними, адже буде багато складнощів. А ще не соромитися показувати себе справжнього на телекамери, – радить креативний директор Нового каналу Олександра Ткаченка. – Наш ідеальний кандидат може бути як з дипломом кухаря, так і без нього, але з досвідом і бажанням стати кращим в кулінарній професії.

Заповнюй анкету на сайті Нового каналу і спробуй довести суворому шефу, хто на Пекельної кухні головний – Бог чи Богиня?