Час грандіозних прем’єр! На Новому каналі стартує осінній сезон

Уже 27 серпня на Новому каналі стартує новий телесезон. На глядачів чекає багато прем’єр нових проектів і продовження улюблених реаліті та шоу. Читай усі подробиці у матеріалі.

Ювілейний сезон «Хто зверху?»!

108 зіркових учасників у десятому, ювілейному сезоні шоу «Хто зверху?» з’ясовуватимуть, хто крутіший. Творці шоу підготували для глядачів безліч сюрпризів. Наприклад, у фіналі зірки зіграють у кращі конкурси за всі 10 сезонів. А від кількості зірок у чоловічій і жіночій командах взагалі голова йде обертом. З’ясовувати, хто зверху, під проводом Притули й Нікітюк, будуть співачки Тіна Кароль і Alina Pash, які, до слова, прийшли на шоу вперше, а ще улюбленець дівчат Нікіта Добринін, актор «Перших ластівок» Олександр Рудинський та багато-багато інших.

– Зазвичай на концертах або різних заходах артисти намагаються показати себе з якомога кращого боку, – каже суддя шоу Олександр Педан. – А в нас вони розкриваються – стають собою, не бояться здатися смішними і бешкетують, як діти. Вся ця атмосфера на майданчику передається через екран. Така ось магія телебачення.

Лише уявіть, перший випуск проекту вийшов на Новому в далекому 2012 році. За вісім років на місці капітана жіночої команди були Оля Фреймут, Катя Варнава та Леся Нікітюк. А ось чоловіча частина складу ведучих залишилася незмінною – Сергій Притула ось уже десятий сезон вестиме вперед команду хлопців, а суддя шоу Олександр Педан – спостерігати за тим, що відбувається.

Старт: четвер, 27 серпня, 19:00

«У кого більше?»

За правилами реаліті «У кого більше?», три пари журналістів вирушать у богом забуті країни Африки та Азії. Там кожен з них має заробити якомога більшу суму грошей, шукаючи собі найрізноманітнішу роботу. В іншому випадку журналістам доведеться відбувати покарання – скупатися в болоті або з’їсти якусь гидку місцеву страву.

Журналісти «У кого більше?» вже добре знайомі глядачам Нового каналу за іншими тревел-проектами – це Максим Узол і Ольга Манько, Анастасія Кошман та Анна Олицька, а також Аліна Мисечко та Валентин Чернявський. Здавалося б, цю шістку нічим не здивувати, а тим більше – не налякати. Але під час зйомок «У кого більше?» траплялося всяке.

– Після кожного чергового відрядження хтось із нас обов’язково погрожував звільнитися, – з усмішкою згадує журналіст Максим Узол. – Нам робили по п’ять-сім щеплень в руки і ноги перед кожним від’їздом. Ми худнули на чотири кілограми після кожної поїздки і ще два місяці по тому відновлювалися. Але зараз, коли я заспокоївся, розумію: хочу знову повернутися в це пекло (сміється).

В один голос шістка журналістів «У кого більше?» запевняє: незважаючи на всі незручності, воно того варте.

Старт: понеділок, 31 серпня, о 19:00

«Кохання на виживання»

З проектом «Кохання на виживання» глядачі знайомі вже досить добре, а ось співака Олега Кензова в образі ведучого побачать вперше. Справедливий і вимогливий, він буде перевіряти справжність почуттів п’ятнадцяти пар учасників. Останнім же залишиться або погодитися на всі правила ведучого і влаштувати «тест-драйв» своїм стосункам, або продовжувати жити в сумнівах.

Зйомки нового сезону проходили в Перу. На акліматизацію там потрібно близько півроку, однак на все про все в команди було значно менше часу. Доводилося викручуватися. Наприклад, в одному з перуанських міст, Куско, вся знімальна група захворіла на гірську хворобу, але роботу не зупинила. І як ви переконаєтеся восени, воно того варте:

– Це були дуже складні зйомки, коли ти ранісінько вранці протер очі і їдеш кудись у гори чи чотири години добираєшся по джунглях Амазонки до локацій, – розповідає ведучий Олег Кензов. – Пекуче сонце, неймовірна вологість, важкі кліматичні умови, до яких ми абсолютно не адаптовані й не встигли адаптуватися, тому що для цього потрібно пожити там хоча б шість місяців. Різні регіони – це різні кліматичні умови, різна висота над рівнем моря, гірська хвороба і отруєння, які в мене були в Ікітосі.

Сезон вийшов жарким на емоції, сльози і пристрасне з’ясування стосунків. Не пропустіть, буде що обговорити з друзями!

Старт: вівторок, 15 вересня, 19:00

«Вар’яти-шоу»

Важко уявити осінній сезон без гумор-шоу «Вар’яти». Уже не перший рік шість учасників цього проекту на чолі з Сергієм Притулою показують, що український гумор – найкращий. І в новому, п’ятому за рахунком сезоні «Вар’яти» в черговий раз це доведуть. Вони вже написали вагон мініатюр і монологів, і готові працювати 24/7, щоб здивувати глядачів. Один з акторів, Віталій Тильний, навіть схуд на 30 кілограмів, щоб постати восени в новому образі.

– У нашій команді з’являться нові обличчя, – інтригує Сергій Притула. – Минулого року ми познайомилися з молодими україномовними стендаперами, яких залучали до наших концертів. Люди їх дуже позитивно сприймали. Тому дамо хлопцям можливість заявити про себе в ефірі Нового каналу. Видозміниться у новому сезоні також наш батл із Владзьо. Усіх подробиць не розкриватиму. Єдине скажу, що задіємо декого з зірок шоу-бізнесу. А ще глядачі побачать наше залаштункове життя. Показуватимемо бекстейджі зі зйомок.

Старт: жовтень

«Діти проти зірок»

Минулорічна прем’єра – проект «Діти проти зірок» – так сподобалася глядачам, що без продовження – ніяк. Тому команда реаліті активно взялася до роботи. І справді, що може бути цікавіше, ніж спостерігати, як діти громлять дорослих або… Жодних «або»! Все саме так! Крім того, суть проекту не лише в боротьбі різних поколінь, а й у демонстрації надзвичайних талантів маленьких українців.

– Цей проект одночасно цікавий як дорослим, так і дітям, – з упевненістю заявив Сергій Притула. – Дітям – бо вони бачать, що в епоху тотальної залежності від ґаджетів можна розбиратися в історії, музиці, науці. Цей проект показує велику кількість прикладів для наслідування. А батькам доносить, що дітям треба приділяти більше уваги, і тоді з них виростуть маленькі, але вже впевнені у собі зірки.

Другий сезон проекту буде ще крутішим за перший: команда вже розробила яскраві космічні декорації, придумала нові цікаві раунди. Незмінними залишаться правила, за якими діти змагатимуться проти зірок як в індивідуальних, так і командних батлах.

Старт: жовтень

«Супер Топ-модель по-українськи»

Від фото з першого знімального дня Суперсезону головного модного проекту країни аж дух захоплює. Ведуча Алла Костромічова в образі вамп, вертоліт, червона килимова доріжка… І кращі учасниці всіх сезонів «Супермоделі по-українськи» і «Топ-моделі по-українськи». Вперше за всі сезони команда реаліті не проводила кастинг учасниць – їх обирали глядачі серед екс-героїнь шляхом голосування на сайті Нового каналу. Даша Майстренко, Арина Любітєлєва, Таня Брик – у цьому сезоні за перемогу боротимуться топові дівчата. Але чи зможуть вони повернутися з тріумфом? Чи розпрощаються з мрією?

– Цікаво подивитися, як змінилися учасниці минулих сезонів і дізнатися, що зараз відбувається в їхньому житті, – зізнається ведуча Алла Костромічова. – Як кожна відреагувала на себе, побачивши проект на екрані. Цікаво, що вони усвідомили і змінили після проекту. І головне: як ті, кого вибрав глядач шляхом голосування, скористаються своїм шансом у Суперсезоні нашого реаліті.

Звісно ж, Суперсезон буде дивувати. І не лише вертольотом. По-перше, до незмінної трійці – ведучої Алли Костромічової та експертів Соні Плакидюк і Сергія Нікітюка приєднаються відразу кілька нових експертів. Третім експертом ставатиме селебритіс, який може не лише оцінити красу, харизму й талант дівчат, а й навчити їх чогось нового. Цей експерт «Х» буде змінюватися з випуску в випуск.

А ще в цьому сезоні учасниці розкажуть про свою соціальну позицію. І ще одне нововведення – всі дівчата протягом зйомок проекту можуть користуватися мобільними телефонами, що раніше суворо заборонялося. Але не намагайтеся вирахувати, хто з них вилетів, а хто переміг, аналізуючи пости в Instagram.

– Ми публікуємо багато архівних відео та фото. А сценаристи і режисери – дуже розумні люди. Тож аби трохи заплутати глядачів, ми станемо спеціально знімати сторіс так, ніби ми вже не на проекті, – пояснила учасниця Суперсезону Катя Свинарчук. – Ви навіть можете зустріти одну з учасниць у центрі Києва, але не поспішайте підходити – можливо, це все знімає прихована камера!

Старт: жовтень

«Le Маршрутка»

Ще до того, як подорожувати Україною стало мейнстримом, Леся Нікітюк вже робила це разом із проектом «Le Маршрутка». Тому глядачі Нового каналу завзято схрещували пальці за другий сезон. Саме зараз на маршрутці «Богдан» разом із однойменним водієм ведуча подорожує країною і відшукує цікаві місця, щоб розповісти про них восени.

– Під час наших подорожей постійно трапляються різні цікаві історії, – розповіла Леді Ле Новому каналу. – Коли ми знімали сюжет на фермі равликів, власники подарували мені молюсків, які тепер їздять зі мною країною і сплять на моєму обличчі. Завдяки муцину, який вони виробляють, шкіра підтягується, добре зволожена і виглядає свіжою. А ось на фермі, де ми варили сир, мені подарували дуже багато справжнього, натурального, без домішок овечого сиру, який дуже корисний для організму. Про всіх цих унікальних фермерів ми розповімо в новому сезоні!

Не обходиться у команди «Le Маршрутки» й без небезпечних пригод – нещодавно Леся Нікітюк мало не потонула на очах у всієї знімальної групи в болоті, а ще у транспорту, яким подорожує ведуча, відмовили гальма. На щастя, обидва випадки закінчилися добре.

Старт: жовтень

В осінньому сезоні на глядачів Нового чекає ще пару сюрпризів у ефірі. Слідкуйте за новинами, щоб не пропустити найцікавіше!