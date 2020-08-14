Новий канал нарешті отримав ту саму синю галочку в Instagram та Facebook! Вона підтверджує оригінальність профілю серед усіх фанатських та фейкових акаунтів!

З одного боку, отримати галочку просто. Потрібно лише відправити заявку через спеціальну форму і чекати на відповідь. Але коли це паблік організації, а не публічної особистості, справа ускладнюється. Новому каналу довелося довго доводити підтримці Facebook та Instagram, що галочка дуже важливий атрибут, який доводить, що ми – офіційне співтовариство всеукраїнського каналу, а всі інші акаунти в соцмережах, які видають себе за нас, фейкові.

«Притула нас кинув»: Олександр Педан згадав зйомки «КабріоЛіто»

Розмови з дітьми про секс: коли і як їх починати?

– Верифікація акаунтів Нового каналу на Facebook та Instagram для нас дуже важлива! Це не просто ідентифікатор, який показує, що акаунт офіційний і виділяє нас серед фейків. Це ще й шанс захистити його від блокування. У Нового каналу вже був досвід, коли паблік в Instagram блокували двічі, й обидва рази помилково. Процес відновлення зайняв кілька місяців. Ми доводили за допомогою офіційних документів, що це реальний акаунт всеукраїнського каналу. Поки йшов процес відновлення, на додаток до вже існуючих з’явилися ще десятки фейкових пабліків. Тому зараз синя галочка для команди Нового каналу – це перемога. І я дуже вдячна нашій контент-мейкерці Світлані Скотниковій, яка взялася за цей процес і своєю наполегливістю довела його до довгоочікуваного результату, – поділилася керівниця відділу контент-маркетингу Оксана Касаткіна.

Зараз Instagram Нового каналу налічує понад 925 тисяч підписників, а на Facebook підписано більше 492 тисяч акаунтів.