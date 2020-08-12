Сергій Притула розповів про перше проведене весілля, Леся Нікітюк – про роботу з продюсером, Олександр Педан – про дискотеки

12 серпня відзначається Міжнародний день молоді – свято молодості, веселощів та позитиву. Сподіваємося, ви вже придумали, як провести цей день, а поки що пропонуємо згадати кумедні історії, які колись відбулися з ведучими проекту «Хто зверху?», десятий сезон якого зовсім скоро покаже Новий канал.

Леся Нікітюк працювала на Дядю Жору

Це зараз Леся відома на всю Україну (і не тільки) і самодостатня ведуча. Але мало хто знає, що більше десяти років тому вона працювала з продюсером – Вадимом Мічковським, більше відомим як Дядя Жора. Той знайшов для неї жіноче гумористичне «Бігуді шоу», і курйози почалися на першому ж корпоративі.

– Тоді ми виступали в Харкові – їхали туди довго, Вадим зголоднів і вирішив купити ковбасу у бабусь, які торгували при дорозі. Поїв, і ми поїхали далі, – розповіла ведуча Нового каналу. – У місто приїхали пізніше, ніж повинні були, після автобуса відразу пішли виступати. Вадим відправив нас переодягатися, а сам вийшов на сцену. Щойно він почав говорити в мікрофон, йому стало дуже зле від з’їденої ковбаси…

Для Лесі цей інцидент став хорошим уроком: тепер вона намагається нічого не їсти перед виступами.

Сергій Притула проводив «траурнн» весілля

Перше весілля, яке 20-річний Сергій Притула провів як тамада, веселим не назвеш – і справа не в тому, що йому забракло досвіду. Просто на свято гості прийшли відразу після похорону.

— Перше весілля вів у 2001 році в Тернополі. Я, тамада, роздаю тости, сиплю жартами, розказую анекдоти, співаю весільні обрядові пісні, і все чудово. Коли закінчується перше застілля, виводжу наречених на перший шлюбний танець. Дружби з дружками викладають з квітів у целофані серце, ставлять свічки, підпалюють їх. Наречений на руках заносить наречену, щоб вона не підпалила свою весільну сукню. І вони танцюють. Після цього змінили музику, і я запросив усіх гостей до танцю. Дивлюся — а ніхто не поспішає розважатися. Почав підходити до кожного, а мені всі відповідають: «Я у траурі». З 60-ти гостей 52 – у траурі! — згадує Сергій.

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Виявилося, що молодята хотіли зіграти весілля ще рік тому, але за тиждень до церемонії помер хтось з боку нареченого – весілля перенесли на півроку. Ще через півроку помер хтось з боку нареченої, і свято знову перенесли. І за тиждень до цього весілля померли двоє людей – по одному з кожного боку! Але молодята твердо стояли на своєму, і втретє переносити церемонію відмовилися – ось і вийшло в них «траурне» весілля.

Олександр Педан ходив пішки з дискотек

Суддя проекту «Хто зверху?» згадує про юнацтво з теплом – ще коли він жив у рідному Хмельницькому, вони гучно й не без пригод відзначали День молоді.

– На День молоді у Хмельницькому ми організовували величезний концерт і дискотеку в центрі міста. Через те, що вона закінчувалася пізно, і громадський транспорт вже не ходив, а грошей на таксі в нас не було, йти додому нам доводилося пішки – а це 5-7 кілометрів. І бійки були, і якісь дурники кидали пляшки в натовп… Але спогади про те, як ми всі танцювали в колі і проводжали дівчат, сильніші за негатив, – ностальгує Педан.

Упевнені, ви встигли скучити за улюбленими ведучими, тож з радістю нагадуємо: прем’єра десятого, ювілейного сезону «Хто зверху?» – 27 серпня на Новому каналі!