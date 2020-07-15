Місця Чернівецької області, які не залишать вас байдужими

Ведучий Нового каналу Сергій Притула поділився своїми враженнями від Буковини

Закриті кордони – ідеальний час, щоб вивчити рідну країну і побувати не лише у Львові та Одесі, а й у менш популярних, але не менш красивих місцях України. Наприклад, на Буковині, куди нещодавно їздив ведучий проекту «Хто зверху?» і «Діти проти зірок» (Новий канал) Сергій Притула.

Локація №1: Чернівецький Національний університет імені Юрія Федьковича

Без тіні сумніву можна сказати, що університет імені Федьковича – найпопулярніше місце в Чернівцях. Він був побудований ще в далекому 1875 році, коли Чернівці входили до складу Австро-Угорської імперії. Університет не лише зберігся до наших років, а й входить до п’ятірки кращих вищих навчальних закладів України. А чого вартий його зовнішній вигляд, за який університет навіть порівнюють із Хогвартсом з саги про Гаррі Поттера.

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— У Чернівцях я був разів 30 за останні десять років, але жодного разу не примудрився потрапити до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, — зізнався ведучий Нового каналу. — Не буду забирати хліб в університетських екскурсоводів, просто хочу подякувати їм за доступ у всі-всі-всі цікаві місця та за те, що вони дбають про цю красу. Моя сім’я була там щаслива!

Локація №2: Успенський собор у селі Біла Криниця

Цей храм був побудований у 1908 році старовірами – людьми, які відмовилися від РПЦ і вважають саме свою віру православною.

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— У це місце я вперше потрапив ще п’ять років тому і, перепрошую, офігів від тієї краси, яку там побачив! Цього разу мені пощастило більше — монахиня впустила нас всередину., — говорить Притула. — Реальний стан справ усередині храму залишає бажати кращого, але все одно є чим помилуватися — різьба по дереву сторічної давнини теж має свій шарм.

Більше туристичних маршрутів Україною від Сергія Притули – в його блозі на YouTube.